Google Pixel 2 XL: दो हफ्ते तक डिले होगी स्मार्टफोन की डिलीवरी, Flipkart ने Google को दिया दोष

Google Pixel 2 और Google Pixel 2 XL स्मार्टफोंस के लॉन्च का जो गैप है वह लगभग दो सप्ताह का था। जहां Pixel 2 स्मार्टफोन को 1 नवम्बर को सेल के लिए लाया गया था वहीँ Pixel 2 XL स्मार्टफोन को 15 नवम्बर को सेल के लिए उपलब्ध किया जाना था। हालाँकि अब यह दोस सप्ताह का गैप एक महीने में तब्दील होने वाला है। Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Realme 8 पर अच्छा ऑफर, 555 रुपये महीने में लाएं घर

हमें एक यूजर के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली थी कि उसे Pixel 2 XL स्मार्टफोन मिलने की जगह Flipkart से एक मेल आया जिसमें कहा गया था कि इस फोन की डिलीवरी लगभग 2 सप्ताह डिले हो गई है। इसके अलावा इस मेल के अलावा यूजर्स को Rs. 300 की कंपनसेशन भी ऑफर की गई है। इसे भी देखें: लेनोवो Tab 7 वॉयस कॉलिंग सपोर्ट के साथ भारत में लॉन्च, कीमत: 9,999 रुपए Also Read - Vivo T1 5G First Sale on Flipkart: 50MP कैमरे और 5000mAh बैटरी वाले वीवो के सस्ते फोन की पहली सेल आज, मिल रहे धांसू ऑफर

@nashpd Nash, surprised you haven’t reported on the Pixel 2 XL (B&W) delayed delivery in India. Flipkart has handled it so poorly, emailing last night about a further 2 week delay – after making people wait 3 weeks. Rubbing dynamite to wounds – offered Rs 300 compensation! — Vishal Mehra (@vishal1mehra) November 16, 2017

इस जानकारी के मिलने के बाद BGR India ने Flipkart से संपर्क किया और इसके अलावा हमने गूगल से भी संपर्क किया। इन दोनों से संपर्क करके हमने मामले की जाँच करने की कोशिश की है। हालाँकि गूगल ने इस विषय को लेकर अभी तक हमें कुछ रिप्लाई नहीं किया है। लेकिन फ्लिप्कार्ट ने जवाब दिया है कि, “गूगल की ओर से इस स्मार्टफोन की डिलीवर में डिले किया जा रहा है, और यह दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों पर ही है। अभी तक किसी भी रिटेलर को गूगल की ओर से यह डिवाइस प्राप्त नहीं हुए हैं। जिस वैरिएंट को रेफेर किया जा रहा है वह Google Pixel 2 XL (ब्लैक और वाइट) है।”

गूगल Pixel 2 XL में एक 6-इंच की P-OLED QHD+ डिसप्ले 1440×2880 पिक्सल रेजोल्यूशन और 538ppi पिक्सल डेंसिटी के साथ आई है। Pixel 2 के तरह ही इस स्मार्टफोन में भी ओक्टा-कोर क्वालकॉम स्नेपड्रैगन 835 प्रोसेसर दिया गया है। Pixel 2 XL को दो वेरिएंट में पेश किया गया है। पहले वेरिएंट में 4GB रैम के साथ 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए दी गई है। जबकि, दूसरे वेरिएंट में 4GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज के तौर पर दी गई है। इसे भी देखें: Meizu का नया USB चार्जिंग केबल LED लाइट के साथ बाजार में उतारा गया

फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन में 12.2-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। साथ ही इसमें f/1.8 अपर्चर और ऑप्टिकल इमेज Stabilization (OIS), 4K विडियो रिकॉर्डिंग क्षमता और मशीन लर्निंग पर आधारित पोर्ट्रेट मोड भी है, जो डुअल कैमरा के बिना भी इसे एक बढ़िया DSLR जैसे Bokeh इफेक्ट दे सकता है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए इस फोन में 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसे भी देखें: क्वालकॉम Mobike के साथ अन्य 8 चीनी स्टार्टअप कंपनियों ने करेगा निवेश

पावर बैकअप के लिए इस स्मार्टफोन में 3,520एमएएच की बैटरी दी गई है। फोन में कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में 4G LTE के साथ VoLTE, ब्लूटूथ, GPS और वाईफाई 802.11ac मिल रहे हैं। स्मार्टफोन IP67 से सर्टिफाइड होने के कारण यह वाटर और डस्ट रेसिस्टेंट है। इसे भी देखें: ‘Mera Pehla Smartphone’ पहल के अंतर्गत Airtel ने Karbonn के साथ मिलकर पेश किये दो नए स्मार्टफोन

