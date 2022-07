Google Pixel 6a को इस साल मई में Google I/O 2022 इवेंट पर लॉन्च किया गया था। खबरों के मुताबिक, यह डिवाइस इस महीने के अंत तक भारत में लॉन्च हो सकता है। अब एक नई रिपोर्ट लॉन्च डेट का खुलासा कर रही है। ताजा लीक के अनुसार, Google Pixel 6a को भारत में 21 जुलाई को पेश किया जाएगा। Also Read - How to Schedule Meeting in Google Meet: गूगल मीट में बहुत आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं मीटिंग, जानें तरीका

यह लीक टिप्सटर Sahil Karoul (@KaroulSahil) की तरफ से आई है। इससे पहले Karoul ने भारत में इस डिवाइस की MRP के बारे में जानकारी दी थी। खबर के मुताबिक, इस फोन के डिब्बे पर 43,999 रुपये कीमत लिखी होगी। आप इन दोनों ट्वीट को नीचे देख सकते हैं।

Google Pixel 6a में क्या होगा खास

Google Pixel 6a को मई 2022 में Google I/O पर लॉन्च किया गया था। इस डिवाइस में 90Hz रिफ्रेश रेट वाली FHD+ OLED स्क्रीन मिलती है। इस स्मार्टफोन में कंपनी का खुद का बनाया हुआ 5nm Google Tensor चिप मौजूद है, जिसे 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।

गूगल के इस फोन में 4410mAh बैटरी मिलती है, जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिवाइस की बैक पर एक 12.2MP का मेन कैमरा और एक 12MP का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है। फोन में सामने एक 8MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है। यह डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन पर काम करेगा।

Google Pixel 6a की भारत में कीमत के बारे में भी लीक आ चुकी है। टिप्सटर Sahil Karoul (@KaroulSahil) ने ट्विटर पर बताया था कि इस फोन के डिब्बे पर 43,999 रुपये कीमत लिखी होगी। इस ट्वीट को क्वोट करते हुए एक दूसरे टिप्सटर Abhishek Yadav (@yabhishekhd) ने लिखा कि Pixel 6a का इंडिया वेरिएंट 37,000 रुपये में बिक सकता है।

So, Pixel 6A Indian variant will launch around 37,000 INR. https://t.co/eJARe17Zrz — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 18, 2022

Google Pixel 6a स्मार्टफोन की US में कीमत 449 डॉलर है। यह रकम भारतीय मुद्रा में करीब 35,900 रुपये बनते हैं। उम्मीद है कि भारत में यह डिवाइस इसी कीमत के आसपास लॉन्च किया जाएगा। खबरों के मुताबिक, यह स्मार्टफोन देश में फ्लिपकार्ट के माध्यम से उपलब्ध होगा। गूगल ने अभी तक आधिकारिक तौर पर Pixel 6a के भारत लॉन्च के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।