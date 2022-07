Google Pixel 6a की भारत में कीमत लीक, जुलाई में हो सकता है लॉन्च

Google Pixel 6a भारत में इस साल जुलाई के अंत तक लॉन्च हो सकता है। कंपनी ने इस डिवाइस को मई में Google I/O 2022 पर पेश किया था। यह डिवाइस गूगल टेंसर चिप से लैस है। अब भारत में इस डिवाइस के आधिकारिक लॉन्च से पहले ही इसकी कीमत लीक हो गई है। Also Read - अब Google और Facebook देंगे न्यूज कंपनियों को पैसा! सरकार ला सकती है नया कानून

लीक के मुताबिक, भारत में इस स्मार्टफोन का मार्क प्राइस या डिब्बे पर छपी हुई कीमत 43,999 रुपये होगी। यह देश में 37,000 रुपये में बिक सकता है। माना जा रहा है कि Google Pixel 6a भारत में ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart के जरिए बेचा जाएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - अपने स्मार्टफोन से तुरंत डिलीट कर दें ये 8 खतरनाक ऐप, नहीं तो लुट जाएंगे आप

टिप्सटर Sahil Karoul (@KaroulSahil) ने ट्विटर पर बताया कि Google Pixel 6a के डिब्बे पर 43,999 रुपये कीमत लिखी होगी। इस ट्वीट को क्वोट करते हुए एक दूसरे टिप्सटर Abhishek Yadav (@yabhishekhd) ने लिखा कि Pixel 6a का इंडिया वेरिएंट 37,000 रुपये में बिक सकता है। Also Read - Google News को करें पर्सनलाइज, इस तरह आसानी से बदलें भाषा और थीम

So, Pixel 6A Indian variant will launch around 37,000 INR. https://t.co/eJARe17Zrz

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 18, 2022