Google ने भारतीय पिक्सल फैन्स के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग Google Pixel 7 सीरीज भारत में दस्तक देने वाली है। दरअसल, इन स्मार्टफोन की भारत लॉन्चिंग को ई-कॉमर्स साइट Flipkart के जरिए कंफर्म किया गया है। फ्लिपकार्ट पर इन स्मार्टफोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी गई है। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro शामिल है। अमेरिका में कंपनी 6 अक्टूबर को ‘Made By Google’ इवेंट का आयोजन करने वाली है। उम्मीद है कि कंपनी इस इवेंट के दौरान इन दोनों स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी। Also Read - Google का बड़ा कदम, गूगल प्ले स्टोर पर Loan Apps को दिखाना होगा NBFC या पार्टनर बैंक का लिंक

Google Pixel 7 सीरीज को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट Flipkart पर लाइव की गई है। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग से कंफर्म हो गया है कि Google Pixel 7 और Google Pixel 7 Pro फोन अमेरिका लॉन्च के बाद भारत में भी लॉन्च किए जाएंगे और इन फोन को फ्लिपकार्ट के जरिए खरीदा जा सकेगा। Also Read - Google Pixel 7 Pro फोन 12GB RAM से होगा लैस! गीकबेंच लिस्टिंग से परफॉर्मेंस की मिली जानकारी

nbd just our heart skipping a beat cuz the wait is almost over! Pixel 7 Pro and 7, coming soon to India.

Stay tuned for more.

— Google India (@GoogleIndia) September 21, 2022