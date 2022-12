Google Pixel 7 Series को इस साल अक्टूबर में लॉन्च किया गया है। गूगल के इस प्रीमियम स्मार्टफोन सीरीज में दो फोन Pixel 7 और Pixel 7 Pro आते हैं। 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च होने वाली इस सीरीज के फोन में यूजर्स को कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Twitter पर इन दिक्कतों के बारे में पोस्ट कर रहे हैं। इससे पहले iPhone 14 में भी यूजर्स को कई तकनीकी दिक्कतें आईं थी, जिसे सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया गया है। वहीं, Pixel 6A के डिस्प्ले में भी यूजर्स को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। Also Read - Year Ender 2022: OnePlus 10 Pro से लेकर Google Pixel 7 Pro तक, इस साल लॉन्च हुए ये प्रीमियम Android फोन

एक Pixel 7 यूजर ने अपने ट्विटर हैंडल @CSTHrowaway (Heydon Faber) ने गूगल को टैग करते हुए लिखा है कि एक महीना भी नहीं हुआ Pixel 7 खरीदे और इसके बैक पैनल में कैमरा के आस-पास क्रैक होने लगा है। उनका फोन कहीं नहीं गिरा है, केवल उन्होंने इसे एक आम यूजर की तरह इस्तेमाल किया है। गूगल किस तरह की क्वालिटी दे रहे हैं? यह पूरी तरह से मैन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट है। मुझे नहीं पता है कि यह दिक्कत सिर्फ मेरे यूनिट के साथ आई है या अन्य यूजर्स को भी इस तरह की दिक्कत आई है। यूजर के इस पोस्ट पर गूगल की तरफ से फिलहाल कोई रिप्लाई नहीं किया गया है। Also Read - Best Camera Smartphone Launched in 2022: Samsung से लेकर Google तक, इस साल लॉन्च हुए ये बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन

यूजर ने अपने पोस्ट के साथ फोन की फोटो भी शेयर की है, जिसमें रियर कैमरा के आस-पास क्रैक देखा जा सकता है। वहीं, ऑनलाइन फोरम Reddit पर एक यूजर ने दावा किया है कि जैसे ही वो अपने फोन से Pixel 7 को पॉकेट से निकालते हैं, उन्हें रियर कैमरा में एक क्रैक देखने को मिला है। वहीं, Google Pixel 7 Pro के एक यूजर ने भी ट्विटर पर फोन में आई दिक्कत रिपोर्ट की है। उन्हें Pixel 7 Pro के फ्रंट कैमरा के अंदर गंदगी देखने को मिली है। उन्होंने जब गूगल सपोर्ट से इसके लिए संपर्क किया तो उन्होंने इस दिक्कत को दूर करने के लिए 20 दिनों का समय मांगा है।

Less than one month of Google Pixel 7 Pro. Somehow dust has accumulated inside the punch hole selfie camera.

Contacted Google Support, they said that it will take 20 business days to fix the issue. #googlepixel7pro @madebygoogle . Never faced this prob in any other device. pic.twitter.com/pzttPeuJXL

— Varul Mayank (@varulmayank) November 14, 2022