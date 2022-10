Google की Pixel सीरीज बेहद शानदार है। इस सीरीज के तहत अब तक Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 और Pixel 7 Pro जैसे डिवाइस को पेश किया जा चुका है। अब कंपनी इस सीरीज के पहले फोल्डेबल फोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस ही बीच DSCC (Display Supply Chain Consultants) के CEO Ross Young ने ट्वीट कर पैनल शिपमेंट को लेकर अहम खुलासा किया है। Also Read - Smartphone Launched in This Week in India: Google से लेकर Samsung तक, इस हफ्ते भारत में लॉन्च हुए इन कंपनियों के धमाल स्मार्टफोन

Google को मिलेगी पैनल शिपमेंट ?

रॉस यंग ने ट्वीट कर लिखा है कि Google को जनवरी 2023 से फोल्डेबल हैंडसेट के लिए पैनल शिपमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने टिप्सटर Roland Quandt (@rquandt) की ओर से पिक्सल सीरीज के फोल्डेबल फोन की लॉन्चिंग को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुआ कहा कि फोन को नए साल की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। Also Read - Google अगले साल लॉन्च करेगा अपना पहला फोल्डेबल फोन! मिलेंगे ये फीचर्स

क्या है फोल्डेबल फोन का कोडनेम ?

पिक्सल सीरीज के फोल्डेबल फोन का कोडनेम Felix है। बता दें कि हाल ही में एक डेवलपर ने Google के Android 13 क्वार्टरली प्लेटफॉर्म रिलीज 1 (QPR1) बीटा में कोडनेम को स्पॉट किया था।

मिल सकते हैं ये फीचर्स

लीक्स की मानें तो Google Pixel Fold में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसमें IMX787 प्राइमरी सेंसर के तौर पर मौजूद होगा, जबकि IMX386 अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दूसरे सेंसर और S5K3J1 तीसरे सेंसर के तौर पर मिलेगा। बेहतरीन फंक्शनिंग के लिए स्मार्टफोन में लेटेस्ट Tensor चिपसेट दी जा सकती है।

अब स्क्रीन पर आएं तो गूगल पिक्सल फोल्ड की इनर स्क्रीन का साइज 7.57 इंच होगा। वहीं, इसके आउटर में 5.78 इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा। इसके अलावा फोन में पावरफुल बैटरी और वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स मिल सकते हैं।

कितनी हो सकती कीमत ?

लीक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पिक्सल सीरीज के पहले फोल्डेबल फोन को कई कलर ऑप्शन के साथ में उतारा जा सकता है। इसकी कीमत 60,000 से 80,000 रुपये के बीच रखी जा सकती है। लेकिन, Google की तरफ से अभी तक Pixel Fold की लॉन्चिंग, कीमत या फिर फीचर को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है।