Nokia के अपकमिंग एंड्राइड फोन में हो सकता है लूमिया कैमरा यूआई फीचर्स, HMD Global ने दिया संकेत

Nokia ब्रांड को स्मार्टफोन मार्केट में वापिस आए अब दो महीने से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन फिनिश ब्रांड के पीछे एचएमडी ग्लोबल, अपने डिफॉल्ट कैमरा एप को कुछ समान बदलावों के साथ अपनी प्रतिष्ठित लुमिया सीरीज को लाने की योजना बना रही है। इस बात की जानकारी मुख्य प्रोडेक्ट ऑफिसर Juho Sarvikas ने ट्विटर इस बात को लेकर संकेत दिया है।

Sarvikas ने सोमवार को कई ट्विट किए, जिससे उम्मीद की जा रही है कि कंपनी Nokia एंड्राइड फोन में लूमिया कैमरा यूआई फीचर पेश कर सकती है। ट्विट में प्यूर एंड्राइड और सभी Nokia के मॉडल्स को Oreo अपडेट की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा कि कैमरा में नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्विट पर लूमिया कैमरा इंटरफेस को लेकर रिस्पॉन्स करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं।

Answer to popular question: Google releases to chipset vendor, then we get it. @nokiamobile #Android is Pure which makes us super fast. pic.twitter.com/0kdxQV16We

— Juho Sarvikas (@sarvikas) October 30, 2017