Nokia N95 स्मार्टफोन का प्रोटोटाइप आया सामने, देखिए कैसा हो सकता है फोन का डिजाइन

HMD Global नोकिया के क्लासिक फोन्स को बेहतरीन रूप में बाजार में लेकर आ रही है और लोग इन फोन्स को पसंद भी कर रहे हैं। कंपनी इन फोन्स को नए स्पेसिफिकेशन्स और रिफाइन्ड डिजाइन के साथ लॉन्च कर रही है। चूंकि कंपनी यह पिछले कुछ सालों से कर रही है इसलिए कंपनी के पास अब कई क्लिसिक फोन नए रूप और रंग में मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी एक स्मार्टफोन नहीं है। अब कंपनी Nokia N95 फोन को नए रूप में लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी ने इसका प्रोटोटाइप और नए डिजाइन का ब्लूप्रिंट जारी किया है। Also Read - Nokia C1 Plus 5MP सेल्फी और 5MP रियर कैमरा के साथ होगा लॉन्च!

Nokia N95 एक पॉपुलर स्मार्टफोन था, जो कई पहले बाजार में तहलका मचा चुका है। इस स्मार्टफोन में स्लाइडर डिजाइन मिलता है, जिसे स्लाइड करने पर अल्फान्यूमरिक की-बोर्ड दिया गया है। कंपनी ने पॉपुलर यूट्यूबर Mr. Mobile के साथ मिलकर इस फोन के साथ कुछ नया ट्राय किया है। कंपनी ने Nokia N95 का मॉडर्न लुक का प्रोटोटाइप जारी किया है। एचएमडी ग्लोबल ने इस स्मार्टफोन का प्रोटोटाइप चर्चित यूट्यूबर Mr. Mobile को भेजा है। Also Read - Nokia 6300 और Nokia 8000 4G के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स आए सामने, ऐसा होगा फोन

वीडियो में नजर आ रहा मोबाइल बहुत हद तक Nokia 3.4 की याद दिलाता है। स्मार्टफोन में कूकि शेप में कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें तीन कैमरा लगे हैं। फोन में रियर साइड में ही फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यह डिजाइन बहुत खास नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि इस फोन में स्लाइडवे है, यह आकर्षक बन जाता है। फोन को बाईं ओर से स्लाइड करने पर आपको लंबी स्पीकर ग्रील एक वॉइड एंगल कैमरा लेंस, एक अल्ट्रा वॉइड कैमरा और एक एलईडी फ्लैश मिलता है। Also Read - Nokia 10 PureView में होगा SD875 5G प्रोसेसर और दमदार कैमरा, जानें संभावित फीचर्स

Check out this awesome piece on Nokia N95 from @theMrMobile! We looked at a remake of this icon and also considered a vertical slide concept but the major issue here was that you could not access cameras and the speaker at the same time. Check out the sketch. What would you do? https://t.co/uIHewym3YG pic.twitter.com/7WbUawT3ld

— Juho Sarvikas (@sarvikas) November 7, 2020