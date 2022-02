भारत में 31 अक्टूबर को लॉन्च किया जा सकता है Nokia 7; कंपनी एक इवेंट का आयोजन करने वाली है

HMD ग्लोबल भारत में 31 अक्टूबर को अपने एक इवेंट का आयोजन करने जा रहा है, इस इवेंट के लिए कंपनी ने मीडिया को न्योता देना भी शुरू कर दिया है। हालाँकि इस इनवाइट से कुछ भी साफ़ नहीं है कि आखिर किस डिवाइस को कंपनी लॉन्च करने वाली है लेकिन हां कयास लगाए का रहे हैं कि कंपनी इस दिन अपना Nokia 7 स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। Also Read - Nokia 1.4, Nokia 6.4 5G और Nokia 7.4 5G जल्द होंगे लॉन्च, सामने आए फीचर्स

आपको बता दें कि कंपनी के पोर्टफोलियो में महज Nokia 7 ही नहीं होने वाला है बल्कि Nokia 7 उस पोर्टफोलियो में शामिल होने जा रहा है जहां पहले से ही Nokia 3, Nokia 5 और Nokia 6 के साथ Nokia 8 जैसे स्मार्टफोन हैं। नोकिया 8 को तो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। Nokia 7 के एक ख़ास फीचर की चर्चा कर्रंी तो ऐसा माना जा रहा है कि यह ‘Bothie’ फीचर से लैस होने वाला है यानी आप इसके दोनों कैमरा से एक साथ फोटो ले सकने में सक्षम होंगे। इसके अलावा आप इन दोनों ही कैमरा से रिकॉर्डिंग और लाइव विडियो आदि भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक दूसरा फीचर भी है जिसे खा कहा जा रहा है और वह है नोकिया 7 का ग्लास बॉडी से निर्मित होना और अगर ऐसा होता है तो यह पहला ऐसा नोकिया डिवाइस होगा जो इस फीचर के साथ पेश किया जाएगा। इसे भी देखें: इन तरीकों को अपनाकर अपने स्मार्टफोन को बनाएं सुपरफ़ास्ट Also Read - Nokia 7.3 5G स्मार्टफोन को James Bond की मूवी के सेट पर किया गया स्पॉट

ग्लोबली अगर हम Nokia 7 की चर्चा करें तो यह दो रंगों में उपलब्ध है, यानी इसे आप ग्लॉस ब्लैक और मैट वाइट रंगों में ले सकते हैं। इसके अन्य स्पेक्स और फीचर्स की चर्चा करें तो Nokia 7 में 5.2-इंच का फुल एचडी आईपीएस डिसप्ले दिया गया है। जो कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से कोटेड है। यह स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 630 चिपसेट पर कार्य करता है। इसमें 4GB और 6GB दो रैम वेरियंट दिए गए हैं जिनमें 64GB इंटरनल मैमोरी मौजूद है। इसके अलावा एक्सपेंडेबल स्टोरेज के लिए माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट दिया गया है।

फोटोग्राफी के लिए Nokia 7 में डुअल एलईडी फ्लैश और f/1.8 aperture के साथ 16-मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए f/2.0 aperture के साथ 84-डिग्री फील्ड आॅफ व्यू का 5-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है। Nokia 7 में भी Nokia 8 की तरह ही “bothie camera” फीचर दिया गया है। जिसकी मदद से एक ही समय में फ्रंट व रियर फोटो कैप्चर की जा सकती है। इसे भी देखें: Nokia 3310 3G इस देश में प्री-ऑर्डर के लिए हुआ उपलब्ध

कनेक्टिविटी आॅप्शन के तौर पर Nokia 7 में वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस, यूएसबी टाइप सी पोर्ट और एनएफसी दिए गए हैं। पावर बैकअप के लिए 3,000एमएएच की बैटरी उपलब्ध है। जो फास्ट चार्जिंग के लिए 18W को सपोर्ट करती है। यह स्मार्टफोन एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर कार्य करता है किंतु कंपनी का वादा है कि इसे एंड्राइड 8.0 Oreo अपडेट प्राप्त कराया जाएगा। इसे भी देखें: एप्पल iPhone 8: अन्य देशों के मुकाबले भारत में कम कीमत में उपलब्ध

Nokia 7 को फिलहाल चीन में लॉन्च किया गया है जहां इसके बेस वेरियंट की कीमत CNY 2,499 यानि लगभग 24,600 रुपए है और उच्च वेरियंट की कीमत CNY 2,699 यानि लगभग 26,500 रुपए है। यह स्मार्टफोन चीन में 24 अक्टूबर से सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसे भी देखें: Oppo F5 स्मार्टफोन AI तकनीक के साथ 2 नवंबर को भारत में होगा लॉन्च

Also Read in English: HMD Global sends invite for October 31 event; likely to launch Nokia 7