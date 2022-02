Nokia 2 स्मार्टफोन US में प्री-आर्डर के लिए हुआ उपलब्ध, भारत में इसका सभी को अभी भी इंतजार

HMD ग्लोबल के बजट स्मार्टफोन Nokia 2 को पिछले महीने लॉन्च कर दिया गया है। और यह जल्द ही US में उपलब्ध होने वाला है। आपको बता दें कि इसे इस देश में प्री-आर्डर किया जा सकता है। इसे आप ऑनलाइन रिटेलर्स अमेज़न, B&H और बेस्ट बाय के माध्यम से प्री-आर्डर कर सकते हैं। स्मार्टफोन को यहाँ यानी US में 99 डॉलर में प्री-आर्डर किया जा सकता है। Also Read - Nokia G21 हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले समेत मिलेंगे कमाल के फीचर्स

आपको बता दें कि US में, Nokia 2 स्मार्टफोन एक अनलॉक्ड यूनिट के तौर पर उपलब्ध होने वाला है, हालाँकि यह GSM आधारित कैरियर जैसे AT&T और T-Mobile पर काम करेगा, हालाँकि यह Sprint और Verizon को सपोर्ट नहीं करेगा। इसे भी देखें: आज भारत में लॉन्च होने जा रहा है Vivo का एक और सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन Vivo V7 Also Read - HMD Global ने लॉन्च किया नया Nokia 2760 Flip 4G फोन, चला पाएंगे WhatsApp समेत कई ऐप

हालाँकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन को इस देश में प्री-आर्डर के लिए उपलब्ध करा दिया गया है लेकिन अभी तक किसी भी ऑनलाइन रिटेलर ने इसकी रिलीज़ डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो इस बारे में अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि इस स्मार्टफोन के लिए प्री-आर्डर करने वालों को यह डिवाइस कब तक मिलेगा। इसे भी देखें: Razer Phone अब Microsoft के ऑनलाइन स्टोर पर भी हुआ उपलब्ध

इसके पहले, Nokia 2 स्मार्टफोन को रूस और दक्षिण कोरिया में सेल के लिए लाया जा चुका है। हालाँकि एक दिलचस्प बात यह सामने आ रही है कि इसे अभी तक भारत में सेल के लिए नहीं लाया गया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले स्मार्टफोन को भारत में ही पेश किया गया था और यहीं से इसकी कीमत की घोषणा भी की गई थी। और जहां स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया था वहां उस देश में इसे अभी तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है यह बड़ी सोचने वाली बात है। इसे भी देखें: शाओमी इंडिया ने दिया हिंट, नया स्मार्टफोन जल्द हो सकता है लॉन्च

अब यहाँ अगर चर्चा इसके स्पेक्स और फीचर्स की होने वाली है, तो आपको बता देते हैं कि इस स्मार्टफोन को series 6,000 aluminum से निर्मित किया है, साथ ही डिवाइस को गोरिला ग्लास 3 से सुरक्षित किया गया है। Nokia 2 स्मार्टफोन में आपको एक 5-इंच की HD LTPS 1280×720 पिक्सेल रेजोल्यूशन वाली डिसप्ले मिल रही है, और इसमें क्वालकॉम का एंट्री-लेवल स्नेपड्रैगन 212 प्रोसेसर भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें 1GB की रैम के साथ 8GB की इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है, Nokia 2 में मौजूद 8GB की इंटरनल स्टोरेज को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप माइक्रोएसडी कार्ड की सहायता से इसे बढ़ा भी सकते हैं। इस स्मार्टफोन के स्पेक्स को देखकर मुझे Lyf C459 स्मार्टफोन की याद आ गई है, क्योंकि इस स्मार्टफोन को Rs. 4,699 की कीमत में बाजार में पेश किया गया है और इसके स्पेक्स और फीचर्स एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते ही हैं, यहाँ आप इस स्मार्टफोन का हमारे रिव्यु देख सकते हैं। इसे भी देखें: Centric A1 रिव्यु: कम कीमत में दमदार परफॉरमेंस है इसकी खासियत

फोटोग्राफी के लिए Nokia 2 स्मार्टफोन में एक 8-मेगापिक्सल का रियर और 5-मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक 4,100mAh क्षमता की बैटरी भी मौजूद है, जो स्मार्टफोन को अधिक शक्ति प्रदान करती है। साथ ही कंपनी के अनुसार स्मार्टफोन को दो दिन तक अच्छे से काम करने में मदद करती है। इसे भी देखें: एप्पल iPhone चार्जर केबल का कटा हुआ तार बना 14 वर्षीय बच्ची की जान का कारण: रिपोर्ट

अगर फोन में मौजूद कनेक्टिविटी ऑप्शन्स की बात करें तो स्मार्टफोन में डुअल डुअल कार्ड स्लॉट दिए गए हैं, साथ ही स्मार्टफोन 4G LTE सपोर्ट के साथ पेश किया गया है। इसके अलावा जैसा कि हम कई स्मार्टफोंस में देखते हैं, इसमें भी वाई-फाई, ब्लूटूथ और GPS सपोर्ट मौजूद है. इसके अलावा स्मार्टफोन नियर स्टॉक एंड्राइड, एंड्राइड 7.1.1 नौगट पर काम करता है। हालाँकि HMD Global ने इस बात की वादा किया है कि हम सभी को जल्दी ही सॉफ्टवेयर अपडेट भी देखने को मिलेंगे, यानी यह स्मार्टफोन एंड्राइड Oreo पर भी अपडेट किया जा सकेगा। इसके अलावा नोकिया 2 इस सेगमेंट में ऐसा पहला स्मार्टफोन है जो गूगल असिस्टेंट से लैस है और यह भारतीय भाषाओँ को भी सपोर्ट करता है। इसे भी देखें: सैमसंग Galaxy C7 के लिए जारी हुआ एंड्राइड नौगट अपडेट