टॉप विंटर सर्च में लग्जरी और हनीमून रहे शामिल: गूगल इंडिया

साल 2017 की सर्दियों में हॉलिडे-रिलेटेड सवालों को सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया गया। वहीं, अगर बात करें गूगल पर टॉप विंटर सर्च की तो इसमें 'luxury', 'honeymoon' और 'safari' डेस्टिनेशन शामिल हैं। कंपनी ने इस बात की जानकारी बुधवार को दी। जानकारी के अनुसार

Seychelles, Maldives और Bali हनीमूनर्स की अंतरराष्ट्रीय सर्च की टॉप लिस्ट में शामिल हैं। वहीं, इन सवालों के साथ 40 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।

गूगल इंडिया के अनुसार सितंबर से नवंबर तक टॉप ट्रेवल ट्रेंड्स को देखा गया है। वहीं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लग्जरी सर्च में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अलावा ‘रोयल हॉलीडे’ की तुलना पिछले साल 2016 से की जाए तो अब 12 गुना बढ़ गया।

विंटर में सफारी डेस्टिनेशन को लेकर 32 प्रतिशत तक बढ़ी है। लोगों ने Desert Safari in Dubai, Night Safari in Singapore, Bali Safari and Marine Park और Safari World in Bangkok को सबसे ज्यादा सर्च किया है।

अंतर्राष्ट्रीय ट्रेव ट्रेंड की बात करें तो दुबई अभी भी सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला डेस्टिनेशन है। इसके बाद अमेरिका में बैंकाक, थाईलैंड और डिजनीलैंड का नंबर आता है। सफारी जैसे डेस्टिनेशन के अलावा अंतरराष्ट्रीय भ्रमण के रूप में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ने 456 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया और लॉर्ड्स, ब्रिटेन में आयोजित मैचों से बढ़ी है।

आपको बता दें कि हाल ही में गूगल ने साल 2017 की सबसे ज्यादा सर्च की जानी वाली ट्रैवल डेस्टिनेशन की लिस्ट जारी कर की थी। आपको बता दें गूगल हर साल की तरह इश साल भी मोस्ट पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशन की लिस्ट निकाली है।