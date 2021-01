Honor V40 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने होम मार्केट चीन में लॉन्च कर दिया है। हुवावे से अलग होने के बाद ऑनर का यह पहला स्मार्टफोन है। अमेरिका द्वारा Huawei को प्रतिबंधित किए जाने के बाद Honor की सप्लाई चैन प्रभावित हो गई थी। Honor V40 5G स्मार्टफोन में कंपनी ने पिल शेप पंच होल कैमरा सेटअप दिया है। इस फोन में कर्व्ड वाटरफॉल स्क्रीन और रेक्टेंगूलर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। यहां हम आपको Honor V40 5G की कीमत, स्पेसिफिकेशंस और दूसरी डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं। price, specifications, and other details. Also Read - Oppo Reno 5 Pro 5G स्मार्टफोन और Oppo Enco X ईयरबड्स की सेल शुरू, मिल रहे ढेरों ऑफर

Honor V40 5G price

Honor V40 5G स्मार्टफोन को कंपनी ने दो वेरिएंट में उतारा गया है। इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ 3,599 RMB (करीब 40,600 रुपये) में पेश किया गया है। इसके साथ ही 8GB + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 3999 RMB (करीब 45,200 रुपये) की कीमत में लॉन्हैच किया है। ऑनर का यह फोन तीन कलर ऑप्शन – नाइट ब्लैक, टाइटेनियम सिल्वर, रोज गोल्ड में आता है। Also Read - Realme X7 और Realme X7 Pro भारत में जल्द होंगे लॉन्च, मिलेंगे शानदार फीचर्स

Honor V40 5G specifications

Honor V40 5G स्मार्टफोन में 6.72-इंच की full HD+ OLED क्वर्ड वाटरफॉल डिस्प्ले दी है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। इस डिस्प्ले का टच सैंप्लिंग रेट 300Hz और रेजलूशन 1236 x 2679 पिक्सल है। इसके साथ ही डिस्प्ले का स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 93 प्रतिशत है। ऑनर का यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 1000+ SoC के साथ पेश किया गया है। यह फोन Android 10 OS पर आधारित Magic UI 4.0 पर रन करता है। हुवावे से अलग होने के बाद माना जा रहा है कि ग्लोबल मार्केट में ऑनर का यह स्मार्टफोन Google Play Services के साथ आ सकता है। Also Read - Honor V40 की कीमत, फीचर्स और तस्वीरें लॉन्चिंग से पहले हुई लीक, ऐसा होगा यह फोन

Honor V40 5G स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसका प्राइमेरी कैमरा 50MP का है जो RYYB अल्ट्रा-लाइट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है। इस कैमरा सेटअप में 8MP अल्ट्रा-वाइड एंगल लेंस और 2MP मैक्रो सेंसर दिया गया है। इस कैमरा सेटअप में LED फ्लैश और लेजर ऑटोफोकस सेंसर मिलता है। फ्रंट में ऑनर ने 16MP डुअल कैमरा सेंसर दिया है।

Honor V40 5G स्मार्टफोन में 4,000mAh की बैटरी दी है, जो 66W fast वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो यह फोन 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, NFC, और GPS सपोर्ट के साथ आता है।