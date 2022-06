HTC Desire 22 Pro को कंपनी के लेटेस्ट मिड-रेंज स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। नाम से समझ आता है कि यह फोन पिछले साल लॉन्च हुए HTC Desire 21 Pro का अपग्रेड वर्जन है। इस स्मार्टफोन की खासियत यह है कि इसे HTC के Viverse ecosystem और HTC VR प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा। इतना ही नहीं फोन में Viverse Wallet भी दिया गया है, जो कि यूजर्स को डिजिटल असेट जैसे क्रिप्टोकरेंसी आदि मैनेज करने में मदद करेगा। Also Read - HTC 'Viverse' स्मार्टफोन 28 जून को होगा लॉन्च, डिस्प्ले के अंदर होगा सेल्फी कैमरा

-Android 12

-6.6 इंच का LCD डिस्प्ले

-120Hz रिफ्रेश रेट

-Snapdragon 695 प्रोसेसर

-8GB RAM

-64MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप

Desire 22 pro is the phone to carry you into the future.

Learn more: https://t.co/QOev17nRSQ#htc pic.twitter.com/Hrwrp5iNmw

— HTC (@htc) June 28, 2022