ट्विटर पर HTC ने टीज किया एक नया स्मार्टफोन HTC U11 Plus, कैसे होंगे इसके स्पेक्स

पिछले कुछ समय से ऐसा सुनने में आ रहा है कि HTC अपना एक नया स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च कर सकता है, यह स्मार्टफोन कंपनी का नया फ्लैगशिप डिवाइस होगा और इसे स्लिम-बेजल डिजाईन के साथ पेश किया जा सकता है। इस स्मार्टफोन को HTC U11 Plus नाम से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह पिछले साल लॉन्च किये गए HTC U11 की ही पीढ़ी का नया स्मार्टफोन होने वाला है।

हालाँकि HTC ने अभी तक किसी स्मार्टफोन की घोषणा नहीं की है, हालाँकि इसमें अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक रहस्यमयी पोस्टर इमेज हमारे सामने रखी है। जिससे यह बात सामने आती है कि यह स्मार्टफोन सच में लॉन्च किया जा सकता है, और इंटरनेट पर आ रही खबरें भी सच हैं।

अगर अगर इस ट्विट पर ध्यान दें तो ऐसा होने वाला ही है कि HTC , 2 नवम्बर को अपना एक नया स्मार्टफोन पेश करेगा। इसके अलावा अगर आप इस इमेज में देख पा रहे हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि यह स्मार्टफोन काफी स्लिम बेजल के साथ पेश किया जाने वाला है।

You’ll believe it all on 11.02.2017 pic.twitter.com/9NRTWeWM9u

— HTC (@htc) October 27, 2017