HTC U11+ स्मार्टफोन एक “translucent” कलर वैरिएंट में भी किया जा सकता है पेश

अब बस HTC का 2 नवम्बर को इवेंट होने वाला है, इसमें अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। इस इवेंट में ऐसा माना जा रहा है कि कम्पनी अपने HTC U11+ या U11 Plus स्मार्टफोन को पेश कर सकती है, और इसके साथ ही कंपनी एक मिड-रेंज स्मार्टफोन यानी U11 Life को भी पेश कर सकती है। यानी इस इवेंट में HTC की ओर से दो नए स्मार्टफोंस को पेश किया जा सकता है, हालाँकि अभी आधिकारिक तौर पर कंपनी की ओर से कुछ भी सामने नहीं आया है कि कंपनी अपने किस स्मार्टफोन को पेश करने वाली है। Also Read - HTC U11, U12 और U12+ स्मार्टफोन को जल्द मिलेगा Android Pie का अपडेट

जैसा कि हम पिछले काफी समय से देख ही रहे हैं कि HTC U11+ स्मार्टफोन को लेकर काफी समय से चर्चाएँ चल रही हैं, और इसके बारे में काफी कुछ सामने आ चुका है, इन सभी चीजों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि यह स्मार्टफोन एक बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। इसमें आपको काफी कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है, आपको बता दें कि स्मार्टफोन में एक 6-इंच की 18:9 आस्पेक्ट रेश्यो वाली डिसप्ले देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा एक जानकारी जो अभी सामने आई है वह यह है कि इस स्मार्टफोन को एक translucent कलर ऑप्शन में भी पेश किया जा सकता है। इसे भी देखें: Samsung Galaxy S9 रियर डिजाईन में कुछ बड़े बदलावों के साथ किया जा सकता है पेश Also Read - HTC U11 Life को मिला एंड्रॉइड 9.0 Pie का अपडेट

Evan Blass द्वारा आज ही किये गए एक ट्विट से ऐसा सामने आ रहा है कि इस स्मार्टफोन को तीन रंगों में पेश किया जा सकता है, जिसमें से एक translucent रंग में होने वाला है। इसका मतलब यह है कि HTC U11+ स्मार्टफोन को तीन अलग अलग रंगों में पेश किया जाएगा यानी यह ब्लैक और सिल्वर के अलावा translucent रंग में भी आ सकता है।

गौरतलब हो कि, HTC इस इवेंट में अपने दो स्मार्टफोंस को लॉन्च करने वाला है लेकिन अभी कुछ समय पहले ही एक टीजर के माध्यम से सामने आया है कि HTC U11 Plus स्मार्टफोन को भी इसी इवेंट में पेश कर सकता है, असल में HTC ने इस स्मार्टफोन को खुद ही एक ट्विट करके सबके सामने रखा था। इसे भी देखें: भारत में शाओमी Mi Max 2 की कीमत में हुई कटौती, जानें क्या है नई कीमत

You’ll believe it all on 11.02.2017 pic.twitter.com/9NRTWeWM9u

— HTC (@htc) October 27, 2017