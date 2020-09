Huawei ने अपने घरेलू बाजार में Enjoy 20 5G स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च किया है। Huawei Enjoy 20 5G और Huawei Enjoy Plus 5G कंपनी के जून में लॉन्च हुए Enjoy 20 Pro 5G के कम्पैनियन मॉडल्स हैं। इस सीरीज के तीनों ही स्मार्टफोन्स अट्रैक्टिव डिजाइन, बड़े डिस्प्ले, बड़ी बैटरी और डिसेंट कैमरा सेट-अप के साथ आते हैं। Huawei Enjoy 20 5G को चीन में 1,699 Yuan (लगभग 18,259 रुपये) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। यह चीन में लॉन्च हुआ अब तक का सबसे सस्ता 5G रेडी स्मार्टफोन है। Also Read - Huawei Watch Fit स्मार्टवॉच बजट रेंज में हुआ लॉन्च, जानें स्पेसिफिकेशन्स

कीमत

Huawei Enjoy 20 5G दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 4GB RAM + 128GB और 6GB RAM + 128GB में आता है। इसके बेस मॉडल की कीमत 1,699 Yuan (लगभग 18,259 रुपये) है। वहीं, इसके हाई एंड वेरिएंट की कीमत 1,899 Yuan (लगभग 20,411 रुपये) है। वहीं, Huawei Enjoy 20 Plus 5G को भी दो स्टोरेज ऑप्शन्स- 6GB RAM + 128GB और 8GB RAM + 128GB के साथ लॉन्च किया गया है। इसके बेस मॉडल की कीमत 2,299 Yuan (लगभग 24,698 रुपये) है। फोन के 8GB RAM + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 2,499 Yuan (लगभग 26,849 रुपये) है।

दोनों ही डिवाइसेज मल्टीपल कलर ऑप्शन्स- ब्लैक, ग्रीन, सिल्वर, गोल्ड और ग्रेडिएंट पिंक में आते हैं। इन दोनों डिवाइसेज की पहली सेल चीन में 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी। कंपनी ने ये अभी कंफर्म नहीं किया है कि इन दोनों डिवाइसेज को चीन के अलावा अन्य देशों में लॉन्च किया जाएगा या नहीं।

स्पेसिफिकेशन्स

दोनों ही डिइवसेज MediaTek Dinensity 720 चिपसेट प्रोसेसर के साथ आते हैं। Huawei Enjoy 20 5G में 6.6 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें वाटरड्रॉप नॉच फीचर दिया गया है। जबकि, Huawei Enjoy 20 Plus 5G में 6.63 इंच का नॉचलेस डिस्प्ले दिया गया है। दोनों ही डिवाइसेज 20:9 आसपेक्ट रेश्यो के साथ आता है।

Huawei Enjoy 20 और 20 Plus 5G डिवाइसेज LPDDR4x RAM और UFS 2.1 स्टोरेज को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही डिवाइसेज EMUI 10.1 पर आधारित Android 10 OS पर रन करते हैं। दोनों ही डिवाइसेज की इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए एक्सपेंड की जा सकती है।

कैमरा फीचर्स

Huawei Enjoy 20 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। इसका प्राइमरी सेंसर 13MP (मेगापिक्सल) का दिया गया है। फोन के प्राइमरी कैमरे का अपर्चर f/1.8 है। वहीं, फोन में 5MP का सुपरवाइड लेंस और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें 8MP का फ्रंंट कैमरा दिया गया है।

वहीं, Huawei Enjoy 20 Plus 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। फोन में 48MP का प्राइमरी सेंसर, f/1.8 अपर्चर के साथ दिया गया है। इसके अलावा इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और 2MP का मैक्रो लेंस दिया गया है। फोन में सेल्फी के लिए 16MP का पॉप-अप कैमरा दिया गया है।

बैटरी एवं अन्य स्पेसिफिकेशन्स

Enjoy 20 में दमदार 5,000mAh की बैटरी 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है। वहीं, Enjoy 20 Plus में 4,200mAh की बैटरी दी गई है, फोन में 40W की फास्ट चार्जिंग दी गई है। दोनों ही फोन ड्यूल सिम कार्ड स्लॉट, ब्लूटूथ 5.1, Wi-Fi, USB Type C और 3.5mm हेडफोन जैक के साथ आते हैं। दोनों ही फोन में साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिए गए हैं।