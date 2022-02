Huawei एक Foldable स्मार्टफोन पर कर रहा है काम, 2018 में कर सकता है लॉन्च

जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी पिछले सप्ताह ही ZTE ने अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन Axon M लॉन्च किया है, और इसके साथ ही कंपनी ने एक नई परम्परा के शुरुआत भी कर दी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सैमसंग भी 2018 में अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है, और अभी इस समय वह इसी स्मार्टफोन को लेकर काफी व्यस्त भी है, क्योंकि बड़ी ज़ोरों से इसपर काम किया जा रहा है। और अब इस श्रेणी में Huawei भी अपने आप को शामिल कर लेना चाहता है, ऐसा सामने आ रहा है कि Huawei भी एक फोल्डेबल स्मार्टफोन पर काम कर रहा है जिसे वह 2018 में लॉन्च कर सकता है। Also Read - Huawei ने लॉन्च किया Smart School Bag, बच्चों की एक्टिविटी कर सकेंगे ट्रैक

आपको बता दें कि ऐसा भी हो सकता है कि यह सैमसंग के फोल्डेबल फोन को कड़ी टक्कर दे दे। इस बात की जानकारी खुद कंपनी के CEO ने दी है। आपको बता दें कि Huawei Mate 10 स्मार्टफोन को लॉन्च करते समय कंपनी के CEO Richard Yu ने इस बात की पुष्टि की थी कि वह एक फोल्डेबल स्मार्टफोन पर काम कर रहे हैं, और इसे 2018 में लॉन्च किया जा सकता है।

अगर हम एक पब्लिकेशन के साथ Yu की बातचीत पर गौर करें तो इनके अनुसार, कंपनी एक सैंपल फोन पर काम कर रही है, हालाँकि अभी वह इस डिवाइस को लॉन्च नहीं करने वाले हैं, और न ही यह लॉन्च होने के लिए तैयार है। हालाँकि जल्द ही इसे पेश करने की बात भी कही जा रही है।

इसके अलावा अगर हम एप्पल और सैमसंग के बारे में चर्चा करें तो Huawei इनके बाद आता है, लेकिन Yu कहते हैं कि जल्द ही हम इन दोनों ही कंपनियों को पीछे छोड़ देने वाले हैं। यही हमारा लक्ष्य है, हालाँकि मैंने किसी कि निंदा नहीं करने वाला हूँ लेकिन हम आगे बढ़ते ही जायेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता है।

Huawei का सबसे ज्यादा बिज़नेस एशिया और यूरोप के बाजारों में होता है, हालाँकि अब यह बड़े पैमाने पर अपने आप को US में भी ले रहा है, कंपनी का कहना है कि उसने अभी तक US में 2017 में अपने लगभग 1 मिलियन से ज्यादा यूनिट सेल कर लिए हैं। हालाँकि कंपनी 2018 के लिए कुछ ही प्लानिंग कर रही है।

नोट: फीचर्ड इमेज काल्पनिक है!