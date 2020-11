Honor 10X Lite हुआ लॉन्च, 48MP क्वाड रियर कैमरा समेत ये हैं फीचर्स, जानें कीमत

Honor 10X Lite ग्लोबली लॉन्च हो गया है। Huawei के सब-ब्रांड ने अपने इस स्मार्टफोन को मिड बजट प्राइस रेंज में लॉन्च किया है। हालांकि, कंपनी ने इसे भारत में लॉन्च करने के बारे में कोई जानकारी फिलहाल शेयर नहीं की है। Honor 10X Lite को कंपनी ने अपने पिछले लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स की तरह ही डिजाइन दिया है। इसे EUR 229.90 (लगभग 20,200 रुपये) की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। Also Read - Honor 10X Lite, 5000mAh बैटरी, 5 कैमरा, 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च, जानें कीमत

यह मिड रेंज स्मार्टफोन पिछले साल लॉन्च हुए 9X Lite का ही अपग्रेडेड मॉडल है। इसमें कंपनी ने पंच-होल डिस्प्ले डिजाइन, क्वाड रियर कैमरा फीचर दिया है। यह स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन्स- ग्रीन, आइलेंडिक फॉरेस्ट और मिडनाइट ब्लैक में आता है। Huawei और Honor के हाल ही में लॉन्च हुए स्मार्टफोन्स की तरह ही ये भी बिना Google सर्विस के लॉन्च हुआ है। इसमें Android पर आधारित Magic UI 3.1 के साथ पेश किया गया है। Also Read - Upcoming Smartphones in India in November 2020 : दिवाली से पहले ये स्मार्टफोन होंगे लॉन्च

Honor 10X Lite कीमत

यह स्मार्टफोन EUR 229.00 (लगभग 20,200 रुपये) की शुरुआती कीमत में आता है। यह कीमत Honor 10X Lite के बेस मॉडल (4GB RAM + 128GB) की है। इसे फिलहाल केवल एक ही स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च किया गया है। फोन की इंटरनल स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 512GB तक एक्सपेंड की जा सकेगी। फोन के साथ लॉन्च ऑफर के तहत EUR 30 (लगभग 2,600 रुपये) का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। Also Read - Honor 10X Lite में होंगे 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी, लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स का खुलासा

स्पेसिफिकेशन्स

Honor 10X Lite के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो ये 6.67 इंच के फुल HD+ डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 1080 x 2400 पिक्सल दिया गया है। फोन Android 10 पर आधारित Magic UI3.1 के साथ आता है। हालांकि, इसमें Google सर्विसेज उपलब्ध नहीं रहेगी। ऐसे में यूजर्स HMS 4.1 पैक के साथ आता है, जिसके जरिए यूजर्स Huawei AppGallery का इस्तेमाल कर सकते हैं।

यह मिड रेंज स्मार्टफोन इन हाउस Kirin 710A प्रोसेसर के साथ आता है। फोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो ये क्वाड रियर कैमरा सेट-अप के साथ आता है। इसके बैक में 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें 8MP का वाइड एंगल, 2MP का डेप्थ और 2MP का ही मैक्रो सेंसर दिया गया है। फोन में सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है। फोन में साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है। यह 22.5W फास्ट चार्जिंग और USB Type C को सपोर्ट करता है।