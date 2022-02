इस मामले में iPhone 8 Plus से कहीं आगे निकला Huawei Mate 10 Pro स्मार्टफोन

कई बार हम फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स से क्लिक की जाने वाली तस्वीरों को लेकर काफी उत्साहित रहते हैं। वहीं, इस साल लॉन्च हुए HTC U11 को DxOMark द्वारा 90 स्कोर दिया गया था और हमें लगा कि इस फोन से अच्छी फोटोग्राफी किसी से नहीं हो सकेगी। लेकिन, समय बिता और लगभग 4-5 महीने बाद मार्केट में दस्तक दी iPhone 8 Plus ने और इसे 94 स्कोर मिला। वहीं, iPhone 8 Plus के अलावा गूगल Pixel 2 को फोटोग्राफी के लिए 98 स्कोर दिया गया। वहीं, Huawei Mate 10 Pro ने सभी फोन्स को टक्कर देते हुए इतने स्कोर हासिल किए हैं कि आप यकिन नहीं कर पाएंगे। Also Read - Flipkart Big Billion Days vs Amazon Great Indian Festival: सेल का आज आखिरी दिन, ये हैं टॉप 10 स्मार्टफोन डील्स

Huawei ने कुछ ही दिन पहले एप्पल द्वारा 10वीं सालगिरह पर पेश किए गए iPhone X को टक्कर देने के लिए Mate 10 Pro को पेश किया था, जो कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में इस फोन से कहीं आगे निकलता दिखाई दे रहा है। Mate 10 Pro में डुअल कैमरा दिया गया और इस फोन ने iPhone 8 Plus को पिछे छोड़ते हुए DxOMark में 97 स्कोर हासिल किए हैं जो कि सबसे हाइ स्कोर नहीं है क्योंकि Google Pixel 2 को फोटोग्राफी के लिए 98 स्कोर हासिल हुए हैं। नीचे देखें Huawei Mate 10 Pro से ली गईं कुछ तस्वीरें।

Huawei Mate 10 Pro में 6-इंच फुल एचडी+ (1080×2160 पिक्सल) OLED डिसप्ले दिया गया है। इसके साथ ही यह फोन 81.7 प्रतिशत स्क्रीन टू-बॉडी रेशियो के साथ आता है। Mate 10 Pro स्मार्टफोन को नए Huawei Kirin 970 चिपसेट के साथ पेश किया गया है। चिपसेट को लेकर कंपनी का कहना है कि यह दुनिया के पहले चिपसेट हैं जो कि इंटिग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आता है। Kirin 970 में चार कोर्टेक्स A73 2.36 GHz + चार कोर्टेक्स A53 1.8GHz सीपीयू दिए गए हैं। इसके अलावा फोन में बेहतर ग्राफिक्स के लिए Mali G72 12-core GPU दिया गया है।

Huawei Mate 10 Pro में पावर बैकअप के लिए 4,000mAh की बैटरी दी गई है। वहीं, Huawei Mate 10 Pro को दो वेरिएंट: 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज व दूसरे वेरिएंट में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। Mate 10 Pro में डुअल कैमरा: 20-मेगापिक्सल मोनोक्रोम सेंसर और 12-मेगापिक्सल आरजीबी सेंसर के साथ OIS, BSI CMOS, PDAF, CAF, लेजर ऑटोफोक्स और डेप्थ ऑटोफोक्स को डुअल एलईडी फ्लैश के साथ दिया गया है। वहीं, वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए फोन में 8-मेगापिक्सल फिक्सड फोक्स शूटर दिया गया है।

Huawei Mate 10 Pro दोनों ही फोन्स EMUI 8.0 बेस्ड एंड्राइड 8.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करते हैं। डुअल सिम के साथ यह स्मार्टफोन NFC को भी सपोर्ट करते हैं। कंपनी ने इसके साथ ही P0orsche Design Huawei Mate 10 को एक स्पेशल वेरिएंट के तौर पर पेश किया था। यह डाइमंड ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा। साथ ही इसमें 6GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट दिया गया है।

