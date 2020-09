Huawei P Smart 2021 स्मार्टफोन 48MP क्वाड रियर कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ हुआ लॉन्च

हुवावे ने यूरोपियन मार्केट में नया Huawei P Smart 2021 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। यह स्मार्टफोन हुवावे का पहला स्मार्टफोन है जिसमें कंपनी ने टॉप सेंटर में पंच होल कटआउट दिया है। हुवावे का यह स्मार्टफोन 48 मेगापिक्सल क्वाड कोर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया गया है। Also Read - Huawei Enjoy 20, Enjoy 20 Plus 5G स्मार्टफोन्स बजट रेंज में हुए लॉन्च, जानें क्या है खास?

चाइनीज स्मार्टफोन मेकर कंपनी हुवावे का लेटेस्ट Huawei P Smart 2021 स्मार्टफोन फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह स्मार्टफोन इस साल अप्रैल में लॉन्च किए Huawei P Smart 2020 का सक्सेसर स्मार्टफोन है।

Huawei P Smart 2021 : Pricing

Huawei P Smart 2021 स्मार्टफोन को ऑस्ट्रिया में 229 यूरो (करीब 19,600 रुपये) की कीमत में पेश किया गया है। यूरोपियन मार्केट में यह स्मार्टफोन अक्टूबर से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इस स्मार्टफोन को मिडनाइट ब्लैक, ब्रश गोल्ड और क्रश ग्रीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

Huawei P Smart 2021 : Specifications

Huawei P Smart 2021 स्मार्टफोन में कंपनी 6.67 इंच की IPS LCD स्क्रीन दी है, जिसका रेज्यूलेशन 1080 x 2400 पिक्सल full HD+ है। इसका आस्पेक्ट रेश्यो 20:9 है। इस फोन का स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 90.3 प्रतिशत है।

Huawei P Smart 2021 स्मार्टफोन को कंपनी के इन-हाउस Kirin 710A चिपसेट और 4 GB की रैम के साथ पेश किया गया है। यह स्मार्टफोन 128 GB की इंटरनल स्टोरेजज और microSD कार्ड स्लॉट के साथ पेश किया गया है। Huawei P Smart 2021 स्मार्टफोन Android 10 पर आधारित EMUI 10.1 पर रन करता है। यह फोन Google Apps और Google Mobile Services के बिना पेश किया गया है। इस फोन को Huawei AppGallery और Huawei Mobile Services के साथ पेश किया गया है

Huawei P Smart 2021 में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस फोन का प्राइमेरी कैमरा सेटअप 48 मेगापिक्सल का है, जिसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा लेंस दिया है। हुवावे के इस फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है।

Huawei P Smart 2021 स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी दी है जो कि 22.5W SuperCharge फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है। हुवावे का यह फोन ड्यूल-SIM सपोर्ट, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C, और 3.5mm ऑडियो जैक सपोर्ट के साथ आता है।