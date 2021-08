Infinix ने आज भारत में अपना नया स्मार्टफोन Smart 5A लॉन्च कर दिया है। ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर पहले से ही इस फोन के लिए पेज लाइव कर दिया गया था। इससे फोन में मिलने वाले खास स्पेसिफिकेशन्स के बारे में लॉन्चिंग से पहले ही पता चल गया था। इसे किफायती दाम में पेश किया गया है। Also Read - Deals of the day 2nd August: Amazon और Flipkart पर कर सकते हैं 50 हजार तक की बचत

स्मार्टफोन WaterDrop Style Notch डिस्प्ले के साथ आया है। फोन में वॉल्यूम और पावर बटन राइट साइड में दिए गए हैं। कंपनी ने इसे बड़े बैटरी पैक और दमदार प्रोससेर के साथ भारत में उतारा है। फोन में दिए गए सभी स्पेसिफिकेशन्स और कीमत की डिटेल नीचे पढ़ें।

Infinix 5A Price and Availability in India

Infinix 5A फोन को कंपनी ने भारतीय बाजार में 6,499 रुपये में लॉन्च किया है। इसकी बिक्री 9 अगस्त से Flipkart पर शुरू हो जाएगी। फोन तीन कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें Midnight Black, Ocean Wave और QuetZal Cyan शामिल है।

स्मार्टफोन में दिए गए ये स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी के इस फोन में 1560×720 पिक्सल वाला 6.52 इंच का HD+ LCD IPS In-cell डिस्प्ले दिया गया है। इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.5% है। स्मार्टफोन में 2GB RAM के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। इसे microSD कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है। Infinix 5A में कंपनी ने 5000mAh की बैटरी दी है। स्मार्टफोन में MediaTek Helio A20 प्रोसेसर मिलता है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 8MP Dual AI रियर कैमरा दिया गया है। साथ ही पीछे डुअल LED फ्लैश भी है। स्मार्टफोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह Android 11 पर आधारित Android GO ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। फोन को अनलॉक करने के लिए इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ-साथ फेस अनलॉक फीचर भी है।