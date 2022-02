Infinix का लक्ष्य भारत के टॉप 5 स्मार्टफोंस ब्रांड में शामिल होना

Infinix ने भारत में अपने पहले स्मार्टफोंस के तौर पर आज से कुछ महीनों पहले अपने Infinix Hot 4 और Note 4 स्मार्टफोंस को लॉन्च किया था और अब अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी ने अपने दो नए स्मार्टफ़ोन उतारे हैं। इन स्मार्टफोंस को Infinix Zero 5 और Infinix Zero 5 Pro के तौर पर पेश किया गया है, हालाँकि जैसा कि पहले स्मार्टफोन को भारत में काफी सफलता मिली थी, इन नए स्मार्टफोंस के साथ भी Infinix ऐसा ही सफलता को देख रहा है। और इस सफलता के साथ साथ कंपनी चाहती है कि वह भारत की टॉप 5 स्मार्टफ़ोन कंपनियों नमे शामिल हो जाए। इस लिस्ट में अभी सैमसंग, शाओमी, लेनोवो, विवो और Oppo हैं। Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Realme 8 पर अच्छा ऑफर, 555 रुपये महीने में लाएं घर

आपको बता दें कि कंपनी के भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव Anish Kapoor का कहना है कि, “2018 के अंत तक हम भारत की टॉप 5 कंपनियों ने शामिल हो जायेंगे।” इसे भी देखें: OnePlus 3 और 3T को मिला नया OxygenOS Open Beta अपडेट Also Read - Infinix Zero 5G भारत में लॉन्च, 5000mAh बैटरी के साथ दिए गए कई शानदार स्पेसिफिकेशन

इसके अलावा आपको इस बात के बारे में भी जानकारी दे दें कि कंपनी भारत में कुछ और स्मार्टफोंस को लॉन्च कर सकती है। और यह स्मार्टफोन ऐसे बजट में पेश किये जायेंगे जिन्हें भारत में सबसे जरुरी माना जाता है। आने वाले समय में हम इन्फिनिक्स के और फोंस को भारतीय बाजार में देखने वाले हैं। और ऐसा अगर कंपनी कह रही है कि वह भारत में एक मुख्य स्मार्टफोन कंपनी बनना चाहती है तो वह इसके लिए अग्रसर भी होगी और कंपनी के एग्जीक्यूटिव के बयान के बाद इस बात पर मुहर भी लग जाती है कि Infinix जल्द ही कुछ ऐसे बजट को टारगेट फोन लॉन्च कर सकती है जो यूजर्स की जेब पर ज्यादा असर नहीं डालते हैं।

अगर हम अभी हाल ही में लॉन्च किये गए Infinix Zero 5 स्मार्टफोन के साथ Infinix Zero 5 प्रो स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इन स्मार्टफोंस को दुबई में हुए एक इवेंट के दौरान पेश किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि Infinix Zero 5 स्मार्टफोन को भारत में Rs. 17,999 की कीमत में पेश किया गया है साथ ही Zero 5 Pro स्मार्टफोन को Rs. 19,999 की कीमत में पेश किया गया है। दोनों ही स्मार्टफोंस को 22 नवम्बर 12PM से फ्लिप्कार्ट के माध्यम से ख़रीदा जा सकता है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि आप इन दोनों ही स्मार्टफोंस को अलग अलग कलर ऑप्शन में ले सकते हैं। जैसे आप Infinix Zero 5 स्मार्टफोन को शैम्पेन गोल्ड, सैंडस्टोन, ब्लैक और बोर्डयूक्स रेड रंगों में ले सकते हैं, इसके अलावा अगर Infinix Zero 5 pro स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसे ब्रोंज गोल्ड ब्लैक रंगों में लिया जा सकता है। इसे भी देखें: शाओमी ने खोला दुनिया का पहला 24/7 Mi Store

Infinix Zero 5 स्मार्टफोन की USP की चर्चा करें तो आपको बता देते हैं कि स्मार्टफोन में एक डुअल-कैमरा सेटअप दिया गया है। यह स्मार्टफोन एक 12-मेगापिक्सल के वाइड एंगल लेंस के साथ एक 13-मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस से भी लैस है जो DLSR जैसे Bokeh इफ़ेक्ट वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसके अलावा आपको इसमें 2X ऑप्टिकल ज़ूम भी मिल रही है। इसे भी देखें: एप्पल iPhone X के स्टॉक में हुआ सुधार, थोड़े समय करनी होगी प्रतीक्षा