6000mAh की दमदार बैटरी वाला किफायती स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानिए क्या है कीमत और फीचर्स

Infinix Hot 10 Play स्मार्टफोन फिलीपींस में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी की Hot 10 सीरीज का नया डिवाइस है, इससे पहले कंपनी Infinix Hot 10 और स्मार्टफोन लॉन्च कर चुकी है। एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, जो डुअल रियर कैमरा सेटअफ और नॉच सेल्फी शूटर के साथ आता है। कंपनी ने डिवाइस को पतली बेजल और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लॉन्च किया है। स्मार्टफोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है।

Infinix Hot 10 Price

यह स्मार्टफोन एंट्री लेवल बजट में आता है। Infinix Hot 10 का प्राइस PHP 4,290 (लगभग 6,500 रुपये) है। कंपनी ने फोन को सिंगल कॉन्फिग्रेशन 2GB + स्टोरेज में लॉन्च किया है। डिवाइस को दो रंग- Aegean Blue और Morandi Green में लॉन्च किया गया है। फिलीपींस में यह स्मार्टफोन e-retailer Lazada पर उपलब्ध है। हालांकि इस स्मार्टफोन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में लॉन्चिंग की कोई जानकारी नहीं है।

स्पेसिफिकेशन्स

डुअल सिम वाला स्मार्टफोन (Go edition) पर काम करता है। स्मार्टफोन में 6.82-inch का + (720×1,640 pixels) IPS डिस्प्ले दिया गया है। यह डिवाइस प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 2GB RAM और 32GB स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से एक्सपैंड किया जा सकता है।

कैमरा कॉन्फिग्रेशन की बात करें तो Infinix Hot 10 Play स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मुख्य कैमरा लेंस 13-Megapixel का है। इसके अतिरिक्त फोन में एक लेंस दिया गया है। डिवाइस मनें क्वाड रियर फ्लैश मिलता है। फ्रंट में कंपनी ने 8MP का कैमरा दिया है। इनफिनिक्स के अन्य डिवाइस की तरह ही इस फोन में भी फ्रंट फ्लैश का फीचर मिलता है।

कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में , , , , 3.5mm जैक होल, Micro- पोर्ट और FM रेडियो मिलता है। सेंसर की बात करें तो फोन में gyroscope, ambient light sensor, proximity sensor, e-compass आदि सेंसर दिए गए हैं। यह स्मार्टफोन 6000mAh की दमदार बैटरी के साथ आता है। कंपनी की मानें तो इसमें 53 घंटों का टॉकटाइम लिता है। डिवाइस के रियर साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।