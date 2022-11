Infinix ने तमाम टीजर रिलीज करने के बाद आखिरकार अपकमिंग Hot 20 सीरीज की भारत में लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है। इस लाइनअप के तहत Hot 20, Hot 20 Play, Hot 20S और Hot 20 5G स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में उतारा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने ऑक्टूबर में भारत से पहले हॉट 20 के 4G व 5G मॉडल को यूरोप में पेश किया था। Also Read - Infinix Hot 12 Review: सस्ते में टैबलेट वाली फील देगा Infinix का यह फोन

इनफिनिक्स ने ट्वीट कर बताया कि Infinix Hot 20 सीरीज भारत में 1 दिसंबर को लॉन्च होने वाली है। इसकी सेल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart से की जाएगी। हालांकि, ट्वीट से सीरीज में लॉन्च होने वाले फोन्स की डिटेल नहीं मिली है। Also Read - Infinix Hot 20 5G सीरीज जल्द भारत में होगी लॉन्च, 50MP कैमरा समेत मिलेंगे ये खास फीचर्स

Smartphones ka Hero No. 1 aa raha hai, dene aapko aise features ki aap bolenge #AbAurKyaChahiye 🥵 Also Read - Infinix Hot 20 सीरीज शानदार फीचर्स और 5G कनेक्टिविटी के साथ जल्द भारत में होगी लॉन्च, कंपनी ने किया कंफर्म

The all amazing #HOT205GSeries is launching on 1st December, exclusively on @flipkart, taiyaar rehna! 🔥

Also, guess which “No. 1” celebrity is coming to tell you more about it? pic.twitter.com/6DCNGoLuh3

— Infinix India (@InfinixIndia) November 19, 2022