Infinix Hot 9, Infinix Hot 9 Pro फोन 4 बैक कैमरे, 5000mAh बैटरी के साथ दोपहर 12 बजे Flipkart पर होगा लॉन्च

Infinix Hot 9 launch india today 12PM via flipkart: Infinix Hot 9 सीरीज को आज भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इन स्मार्टफोन को दोपहर 12 बजे Flipkart पर लॉन्च करेगी। कंपनी काफी समय पहले से ही इन स्मार्टफोन को अपने ट्विटर हैंडल के जरिए टीज कर रही है, जबकि फ्लिपकार्ट पर इन स्मार्टफोन के टीजर से इनकी स्पेसिफिकेशंस का भी पता चल गया है। आज इस फोन की कीमत का इंतजार है। कंपनी Infinix Hot 9 सीरीज में आज दो स्मार्टफोन Infinix Hot 9 और Infinix Hot 9 Pro को लॉन्च करेगी। Also Read - OnePlus 8 5G, Moto G8 Power Lite कल सेल पर आएंगे, वहीं Infinix Hot 9, Hot 9 Pro भी होंगे लॉन्च

Hot 9 Series launching on 29th May, 12 Noon on Flipkart. Get ready for the hotttttttttest budget smartphone. Also Read - Infinix Hot 9 Pro जल्द ही होगा लॉन्च, मिलेंगे 5 कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस

