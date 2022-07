Infinix Note 12 5G और Note 12 Pro 5G भारत में लॉन्च हो गए हैं। ये दोनों स्मार्टफोन पिछले दिनों लॉन्च हुए Infinix Note 12 4G सीरीज के अपग्रेडेड मॉडल हैं। कंपनी ने इस सीरीज के लिए ‘Marvel Dr. Strange Multiverse of Madness’ मूवी के साथ टाइ-अप किया है। इन दोनों फोन की पैकेजिंग में यह देखने को मिलेगा। यह कंपनी की पहली सीरीज है, जो 108MP कैमरा सपोर्ट के साथ आती है। आइए, जानते हैं, फोन की कीमत और मिलने वाले ऑफर्स के बारे में। Also Read - Infinix Zero Ultra नाम से आएगा 180W चार्जिंग वाला फोन! भारत में लॉन्च से पहले कीमत लीक

Infinix Note 12 5G सीरीज की कीमत और ऑफर

इस सीरीज का बेस मॉडल 6GB LPDDR4x RAM + 64GB स्टोरेज में आता है, जिसकी कीमत 14,999 रुपये है। वहीं, Infinix Note 12 Pro 5G 8GB LPDDR4x RAM + 128GB स्टोरेज में आता है, जिसकी कीमत 17,999 रुपये है। इन्हें ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart और कंपनी की ऑफिशियल स्टोर से खरीदा जा सकेगा। इस सीरीज की पहली सेल 14 जुलाई को दिन के 12 बजे आयोजित की जाएगी। Also Read - Infinix Note 12 5G सीरीज की लॉन्च डेट कंफर्म, मिलेगा 108MP का सुपर कैमरा

Infinix Note 12 5G सीरीज के दोनों फोन पर मिलने वाले ऑफर्स की बात करें तो इसके बेस वेरिएंट पर 500 रुपये का डिस्काउट प्रीपेड ट्रांजैक्शन के जरिए मिलेगा। साथ ही, Axis Bank कार्ड के जरिए खरीदने पर 1,500 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। वहीं, फोन के प्रो मॉडल पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट प्रीपेड ट्रांजैक्शन पर, जबकि 1,500 रुपये का एक्सट्रा डिस्काउंटAxis Bank कार्ड पर दिया जा रहा है।

Infinix Note 12 5G सीरीज के फीचर्स

इस सीरीज के दोनों ही डिवाइसेज दो कलर ऑप्शन्स- Snowfall White और Force Black में आते हैं। इनके बॉडी पर AG मैटे फिनिश दी गई है। Infinix Note 12 5G और Note 12 Pro 5G में 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। फोन के डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। फोन में डुअल स्पीकर और DTS सराउंड सिस्टम मिलेगा।

Infinix Note 12 5G Series में 6nm MediaTek Dimensity 810 5G Octa-core प्रोसेसर दिया गया है। फोन में गेमिंग के लिए MediaTek HyperEngine 2.0 का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों फोन 5,000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं।

इसके बेस मॉडल की RAM को 3GB वर्चुअली एक्सपेंड किया जा सकता है। वहीं, प्रो मॉडल की RAM 5GB तक बढ़ाई जा सकती है। कंपनी का दावा है कि यह सीरीज 12 5G नेटवर्क बैंड को सपोर्ट करेगी।

Infinix Note 12 5G के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का है। वहीं, प्रो मॉडल में 108MP का कैमरा मिलता है। इसके साथ दो और कैमरे दिए गए हैं। साथ ही, इसमें Quad LED फ्लैश मिलेगा। सेल्फी के लिए दोनों ही डिवाइसेज में 16MP का कैमरा और डुअल LED फ्लैश दिया गया है।