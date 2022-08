Infinix Note 12 Pro फोन का 5G वेरिएंट भारत में लॉन्च किया जा चुका है। वहीं, अब जल्द ही इसका 4G वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। आज फाइनली इस स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी गई है। खूबियों की बात करें, तो यह फोन लॉन्च से पहले फुल स्पेसिफिकेशन के साथ Flipkart पर लिस्ट हो गया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसका 108MP कैमरा होगा। Also Read - Raksha Bandhan Smartphones Gift under 19000: 108MP कैमरा और 6000mAh बैटरी के साथ आते हैं ये 5G फोन, कीमत 19 हजार से कम

Flipkart के जरिए Infinix Note 12 Pro की इंडिया लॉन्च डेट की जानकारी रिवील कर दी गई है। यह फोन भारत में 26 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। जैसे कि हमने बताया फोन लॉन्च स पहले ही फ्लिपकार्ट पर फुल फीचर्स के साथ लिस्ट है।

Also Read - Infinix Note 12 Pro 4G फोन गुपचुप तरीके से लॉन्च, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन

Infinix Note 12 Pro will launch on August 26 in India. Looks like the POCO M5 will not launch before 26th.#Infininx #InfinixNote12Pro pic.twitter.com/6tZBtPB7ar

— Mukul Sharma (@stufflistings) August 22, 2022