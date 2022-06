Infinix ने पिछले महीने भारत के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट में Note 12 Series लॉन्च की थी। इसके तहत 4 हैंडसेट Note 12i, Note 12, Note 12 Turbo और Note 12 VIP पेश किए थे। इसमें से Note 12 और Note 12 Turbo पहले से ही भारतीय बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। Also Read - How to Search Tweets by Date on Twitter: बहुत आसानी से मिल जाएगा ट्वीट, बस करना होगा यह काम

अब कंपनी इस सीरीज में एक नया डिवाइस लाने की योजना में है। Infinix ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। कंपनी ने यह भी बताया है कि Infinix Note 12 Series के नए स्मार्टफोन में MediaTek Helio G99 प्रोसेसर मिलेगा। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Infinix Mobile ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया है कि ब्रांड जल्द ही MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ Infinix Nore 12 Series का एक नया हैंडसेट लाने पर काम कर रहा है। बता दें कि यह इस चिपसेट के साथ आने वाला पहला स्मार्टफोन होगा। इस चिपसेट को हाल में ही पेश किया गया है।

अभी भारत में मिल रहे Infinix Note 12 Turbo और Note 12 VIP स्मार्टफोन MediaTek Helio G96 प्रोसेसर से लैस है। इसका मतलब है कि इस सारीज का आने वाला स्मार्टफोन इन डिवाइस से अधिक पावरफुल होगा।

We’re thrilled to officially announce we will be working with @MediaTek on implementing the industry’s first powerful Helio G99 processor into a new NOTE 12 series smartphone coming soon.#Infinix #NOTE12Series pic.twitter.com/RqyouxCJPh

— Infinix Mobile (@Infinix_Mobile) June 6, 2022