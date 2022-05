Infinix Note 12 VIP फोन 108MP कैमरा जैसे तगड़े फीचर्स के साथ लॉन्च, जानें कीमत

Infinix Note 12 VIP कंपनी की Note 12 सीरीज का सबसे तगड़ा स्मार्टफोन है। इस फोन में कई फ्लैगशिप स्तर के फीचर्स दिए हैं, जैसे 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, MediaTek Helio G96 प्रोसेसर, 13GB तक RAM, 108MP कैमरा और 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। कंपनी ने इसके साथ Infinix Note 12 (G96) को भी लॉन्च किया है। Also Read - Phones launching in May 2022: Vivo से OnePlus तक, इस महीने आएंगे एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन

Infinix Note 12 VIP Specifications

-Android 12

-MediaTek Helio G96 प्रोसेसर

-13GB तक RAM

-108MP कैमरा

-4,500mAh बैटरी

-4,500mAh बैटरी

-120W हाइपर चार्ज स्पीड

इनफिनिक्स नोट 12 वीआईपी फोन Android 12 बेस्ड XOS 10.6 पर काम करता है। इसमें 6.7 इंच FHD+AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, यह फोन MediaTek Helio G96 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM और 5GB वर्चुअली RAM दी गई है। इस लिहाज से यह फोन कुल मिलाकर 13GB तक RAM का एक्सपीरियंस देता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 108MP का है। इसके साथ कैमरा सेटअप में 13MP का अल्ट्रावाइड एंगल कैमरा और तीसरा डेप्थ सेंसर शामिल है। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए Infinix Note 12 VIP में 16MP का कैमरा दिया गया है।

फोन की बैटरी 4,500mAh की है, जिसके साथ 120W हाइपर चार्ज सिस्टम मिलता है। कंपनी का दावा है कि फोन 0-100% महज 17 मिनट में चार्ज हो जाता है। इसके अलावा, 10 मिनट की चार्जिंग पर आप फोन को 6 घंटे तक नॉन-स्टॉप चला सकते हैं, जिसमें गेमिंग और यूट्यूब आदि को स्ट्रीम कर सकते हैं।

Infinix Note 12 (G96) Specifications

इनफिनिक्स नोट 12 (pr96) के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें, तो इस फोन के ज्यादातर स्पेसिफिकेशन वीआईपी वेरिएंट के समान ही हैं, लेकिन इसमें थोड़े बहुत अंतर भी है। जैसे Infinix Note 12 (G96) में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा और 2MP का दूसरा कैमरा मिलता है। इस सेटअप में अल्ट्रा-वाइड कैमरा को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, इस फोन की बैटरी वीआईपी से थोड़ी बड़ी है, जो कि 5,000mAh की है। इसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग स्पीड मिलती है।

Infinix Note 12 VIP and Infinix Note 12 (G96) Price

कीमत की बात करें, तो Infinix Note 12 VIP का दाम $300 (लगभग 23,319 रुपये) है। इस मॉडल की सेल फिलहाल चुनिंदा रीजन में ही शुरू की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट का रूख कर सकते हैं। दूसरी ओर Infinix Note 12 की कीमत $200 (लगभग 15,546 रुपये) है।