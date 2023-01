Infinix ने इस साल की शुरुआत में Zero Ultra 5G स्मार्टफोन को भारत में पेश किया था। अब कंपनी ने अपने नए डिवाइस की भारत में लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है, जिसका नाम Infinix Note 12i है। इसकी माइक्रो-साइट ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर लाइव हो गई है, जिससे अगामी फोन के लगभग सभी फीचर का पता चला है। लेकिन, माइक्रो-वेबसाइट से फोन की कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। Also Read - 108MP कैमरा, 60MP सेल्फी, 128GB स्टोरेज और फास्ट चार्जिंग वाले Infinix Zero 20 पर धांसू ऑफर, 624 रुपये महीना देकर लाएं घर

कब होगा लॉन्च

कंपनी के मुताबिक, Infinix Note 12i स्मार्टफोन को अगले हफ्ते 25 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। इसकी सेल फ्लिपकार्ट से की जाएगी और ग्राहकों को डिवाइस खरीदने के दौरान कई शानदार ऑफर भी मिल सकते हैं।

Infinix Note 12i में मिलेंगे ये फीचर

माइक्रो-साइट से मिली जानकारी के अनुसार, इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 60Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स है और इसमें वॉटर ड्रॉप नॉच है। इसकी स्क्रीन Widevine L1 सर्टिफाइड है, जिससे यूजर फोन पर बेहतर रेजलूशन में Netflix और Amazon Prime का कंटेंट देख सकेंगे।

पावर के लिए स्मार्टफोन में Mali G52 GPU के साथ MediaTek Helio G85 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। साथ ही, इसमें 3GB एक्सटेंडेड RAM सपोर्ट करने वाली 4GB RAM और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। वहीं, यह डिवाइस Android 12 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा।

कैमरा सेक्शन

Infinix Note 12i ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप से लैस है, जिसमें 50MP का मेन लेंस, 2MP का डेप्थ सेंसर और QVGA AI लेंस शामिल है। जबकि सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा मिलता है।

बैटरी डिटेल

इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसको चार्ज करने के लिए USB टाईप-सी पोर्ट मिलता है। इसके अलावा डिवाइस में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ वाई-फाई, ब्लूटूथ और ऑडियो जैक जैसे कनेक्टिविटी फीचर दिए गए हैं।

कितनी होगी डिवाइस की कीमत

इनफिनिक्स ने नोट 12आई की कीमत से जुड़ी ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है। लेकिन अब तक सामने आई लीक्स व मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फोन को बजट सेगमेंट में उतारा जाएगा। इसकी कीमत 15 हजार से कम होने की संभावना है। वहीं, यह फोन ग्राहकों के लिए ब्लू और व्हाइट कलर में उपलब्ध होगा।