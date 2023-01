Infinix NOTE 12i फाइनली भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है। खूबियों की बात करें, तो इस स्मार्टफोन में यूजर्स को 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इसके अलावा, फोन MediaTek Helio G85 12nm प्रोसेसर से लैस है। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है। वहीं, फोन क बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। Also Read - Infinix Note 12i की कीमत लॉन्च से पहले हुई रिवील, Flipkart पर उपलब्ध होगी सेल

कंपनी ने Infinix Note 12i स्मार्टफोन को सिंगल 4GB RAM और 64GB स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया है। इस वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये है। फोन में दो कलर ऑप्शन दिए गए हैं, जो हैं- Force Black और Metaverse Blue। फोन की सेल 30 जनवरी से शुरू होगी। यह सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी।

Here it is!

The gorgeous Infinix Note 12i with a segment best 6.7 FHD+ AMOLED Display, a massive 5000mah battery and more is here at a CRAZY PRICE! 🔥

Check it out here: https://t.co/KTlOW1s3MJ#Note12i #TakeTheLead pic.twitter.com/CmC79gkK4X

— Infinix India (@InfinixIndia) January 25, 2023