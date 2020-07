Infinix Smart 4 Plus भारत में 21 July को 6,000mAh बैटरी के साथ Flipkart पर होगा लॉन्च, जानें फीचर्स

Infinix Smart 4 Plus को भारत में 21 July को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी है। यह स्मार्टफोन Flipkart के जरिए ऑनलाइन बेचा जाएगा। इसके अलावा Infinix Smart 4 Plus का सेपरेट लैंडिग पेज फ्लिपकार्ट पर भी लाइव हो गया है, जिसमें 21 जुलाई को लॉन्च डेट की पुष्टि होती है। इस फोन की यूएसपी इसमें दी गई 6,000mAh की बैटरी और बड़ी स्क्रीन है। इसके अलावा आपको बता दें कि Samsung (सैमसंग) फोन में भी 6,000mAh की बैटरी है, जिसे 20 हजार रुपये के प्राइस सेगमेंट में पेश किया गया है। Also Read - 4GBRAM+64GB स्टोरेज, 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी के साथ Infinix Hot 9 Pro की सेल आज Flipkart पर, जानें कीमत

Infinix Smart 4 Plus इससे पहले लॉन्च हुए Infinix Smart 3 Plus का अपग्रेडिड वेरिएंट है। इससे पहले Infinix Smart 3 Plus को पिछले साल अप्रैल 2019 में पेश किया गया था। हालांकि Infinix Smart 4 Plus के बारे में कंपनी ने इसके अलावा अभी कोई और जानकारी साझा नहीं की है। इस फोन को वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच डिस्प्ले डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा।

खबरों के मुताबिक इंफीनिक्स के अपकमिंग फोन में स्लिम बेजल्स टॉप और बॉटम में दिए जा सकते हैं। Smart 3 Plus अभी फ्लिपकार्ट पर 7,499 रुपये में लिस्टिड है। इसके अलावा ऐसी रिपोर्ट है कि Infinix Smart 4 Plus को भी भारत में 10 हजार रुपये से कम कीमत में पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है कि 10 हजार रुपये से कम कीमत में 6,000mAh की बैटरी के साथ आने वाले यह पहला स्मार्टफोन होगा।

इससे पहले Infinix Smart 3 Plus को कंपनी ने ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया था। इस फोन में 2 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ 13 मेगापिक्सल और लो लाइट सेंसर दिया गया है। फोन एंड्रॉइड 9 पाई के साथ आता है। फोन में 6.21-inch HD+ डिस्प्ले के साथ MediaTek Helio A22 SoC है। फोन में कंपनी ने 3,500mAh की बैटरी दी है।

