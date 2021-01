Infinix लॉन्च करने वाला है 6000mAh बैटरी वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन, जानें संभावित फीचर

अपने Smart सीरीज में एक और सस्ता स्मार्टफोन भारत में लॉन्च करने वाला है। इस स्मार्टफोन को 11 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। यह कंपनी के पिछले साल लॉन्च हुए Smart 4 Plus की तरह ही 6,000mAh की बैटरी के साथ आएगा। कंपनी अपने इस स्मार्टफोन को भी पिछले मॉडल की तरह ही बड़ी बैटरी और बड़े डिस्प्ले के साथ लॉन्च करेगी। इस स्मार्टफोन की कीमत 7,000 रुपये के करीब हो सकती है। यह 6,000mAh बैटरी वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन हो सकता है। Also Read - Vivo का एक और 5G स्मार्टफोन iQOO9 हुआ स्पॉट, बड़ी बैटरी के साथ हो सकता है लॉन्च

फोन के संभावित स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो यह 6.2 इंच के बड़े डिस्प्ले पैनल के साथ आ सकता है। फोन के बैक में ड्यूल रियर कैमरा सेट-अप दिया जा सकता है। साथ ही, फोन के बैक में फ्लैश भी दिया जा सकता है। यह स्मार्टफोन स्लो-मोशन वीडियो को भी सपोर्ट करेगा। कंपनी के अन्य स्मार्टफोन की तरह इसे भी के जरिए सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। कंपनी 7 फरवरी से अपने इस स्मार्टफोन को प्रमोट करना शुरू करेगी।

संभावित फीचर्स

My Smart Price की रिपोर्ट के मुताबिक, फोन Go Edition के साथ आएगा। फोन को दो स्टोरेज ऑप्शन-2GB + और 3GB RAM + 64GB में लॉन्च किया जा सकता है। फोन में क्वाड कोर प्रोसेसर दिया जा सकता है। फोन के कैमरे स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसके बैक में डुअल रियर कैमरा दिया जाएगा। फोन का प्राइमरी सेंसर 13MP का दिया जाएगा। इसके अलावा फोन में 2MP का एक और कैमरा दिया जाएगा। फोन में सेल्फी के लिए 5MP का कैमरा दिया जाएगा।

यह स्मार्टफोन 6,000mAh की बैटरी के साथ आएगा। फोन में सिक्युरिटी के लिए रियर माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। फोन डुअल सिम कार्ड को सपोर्ट करेगा। साथ ही, यह ( ) को भी सपोर्ट करेगा। फोन में 10W की चार्जिंग सपोर्ट दी जा सकती है। यह कंपनी के कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम XOS 7 Dolphin के साथ आ सकता है।