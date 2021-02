Infinix Smart 5 होगा 6000mAh बैटरी वाला सबसे सस्ता स्मार्टफोन! Flipkart पर हुआ लिस्ट

Infinix Smart 5 स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। यह स्मार्टफोन 11 फरवरी को भारत में लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन के बारे में पहले भी कई जानकारियां सामने आ चुकी हैं। कंपनी ने इसे पहले भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर टीज किया था। Infinix Smart 5 कंपनी के पिछले साल लॉन्च हुए Smart 4 Plus का अगला मॉडल होगा। इस स्मार्टफोन को कंपनी ने पिछले साल 7,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया था। यह स्मार्टफोन 6,000mAh बैटरी के साथ आता है। Also Read - Realme X7 Vs Moto G Vs Mi 10i : इन सस्ते 5G स्मार्टफोन में किसमें मिलते हैं बेहतर फीचर?

ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कंपनी ने अपने इस स्मार्टफोन को “Bigger Better Faster” टैगलाइन के साथ टीज किया है। ऐसे में इस बजट स्मार्टफोन में भी Smart 4 Plus की तरह ही बड़ी 6.8 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। Flipkart पर इस स्मार्टफोन को फ्रंट पैनल टीज किया गया है। इसमें वाटरड्रॉप या डॉट नॉच फीचर वाला डिस्प्ले दिया गया है। फोन के बैक पैनल में क्वाड कैमरा डिजाइन देखने को मिला है। इनमें दो कैमरे, एक फ्लैश लाइट और एक सेंसर शामिल हैं। फोन के बैक में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखा जा सकता है। Also Read - Samsung Galaxy F62 जल्द हो सकता है लॉन्च, Flipkart पर दिखी झलक

संभावित फीचर

इस स्मार्टफोन को एक ही स्टोरेज ऑप्शन- 2GB + के साथ लॉन्च किया जा सकता है। कम RAM की वजह से इसमें Go Edition पर आधारित कस्टमाइज्ड XOS स्कीन दी जा सकती है। फोन में + रिजोल्यूशन का डिस्प्ले दिया जा सकता है। फोन के कैमरे फीचर की बात करें तो इसके बैक में 13MP + 2MP के कैमरे दिए जा सकते हैं। सेल्फी के लिए इसमें 5MP का कैमरा दिया जा सकता है। Also Read - Exclusive : Infinix साल के अंत तक लॉन्च करेगा सस्ता 5G स्मार्टफोन

यह स्मार्टफोन 6,000mAh की बैटरी के साथ आएगा। फोन में सिक्युरिटी के लिए रियर माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा। फोन डुअल सिम कार्ड को सपोर्ट करेगा। साथ ही, यह ( ) को भी सपोर्ट करेगा। फोन में 10W की चार्जिंग सपोर्ट दी जा सकती है।