Infinix Smart 6 भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है। इनफिनिक्स स्मार्ट 6 की खासियतों की बात करें, तो यह इंडस्ट्री का पहला फोन है जिसका बैक पैनल एंटी-बैक्टीरियल मटिरियल से बना है। इसके अलावा, फोन Android 11 (Go edition) पर रन करता है। इसमें MediaTek Helio A22 प्रोसेसर दिया गया है, जिसके साथ 2GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलती है। बता दें, इस फोन को इससे पहले ग्लोबली लॉन्च किया गया था, जो 32GB स्टोरेज के साथ आया था।

भारत में Infinix Smart 6 की कीमत 7,499 रुपये है, जिसमें फोन का 2GB RAM + 64GB स्टोरेज ऑप्शन मिलता है। फोन में आपको चार कलर ऑप्शन Heart of Ocean और Polar Black मिलते हैं। इनफिनिक्स स्मार्ट 6 फोन की सेल Flipkart पर 6 मई से शुरू होगी।

Why settle for zyada, jab mil sakta hai #ZyadaSeMore64! Infinix SMART 6 first in segment 64GB storage ke saath. 2+2GB expandable RAM and first ever antibacterial back with silver ions.

Starting at just ₹7499. Sale starts 6th May on @Flipkart

Know more: https://t.co/UB7IsnKpvX pic.twitter.com/LlBLcGGdtB

— Infinix India (@InfinixIndia) April 27, 2022