Infinix ने आज अपना एक और बजट स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इस स्मार्टफोन का नाम Infinix Smart 6 Plus है। इस फोन को फ्लिपकार्ट के जरिए लॉन्च किया गया है। फोन की कीमत 8,000 रुपये से कम है, और इसमें यूजर्स को 5000mAh बैटरी समेत कई खास फीचर्स दिए गए हैं। आइए हम आपको इस फोन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं।

इनफिनिक्स का नया स्मार्टफोन

Infinix Smart 6 Plus में 6.82 इंच की एक बड़ी स्क्रीन दी गई है। इस फोन में HD+ drop notch डिस्प्ले दिया गया है, जो एक स्लिम बैजल के साथ आता है। फोन का ऑस्पेक्ट रेशियो 20:5:9 है। वहीं, इसका स्क्रीन टू बॉडी साइज 90.66 % है।

Infinix Smart 6 Plus Specs

6.82 इंच HD+ डिस्प्ले

Mediatek Helio G25 चिपसेट

3GB+3GB RAM, 64GB स्टोरेज

8MP कैमरा

5000mAh बैटरी

इस फोन में प्रोसेसर के लिए Mediatek Helio G25 चिपसेट दिया गया है। यह गूगल के लेटेस्ट Android 12 (Go Edition) पर रन करने वाला फोन है। इसमें कंपनी ने 3GB RAM और 64GB स्टोरेज की सुविधा दी है। हालांकि इसके अलावा फोन में 3GB virtual RAM की सुविधा भी दी गई है।

Camera & Price

इनफिनिक्स स्मार्ट 6 प्लस के पिछले हिस्से पर 8MP का डुएल एआई बैक कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f2.0 है। इसके अलावा फोन में डुअल एलईडी फ्लैश भी दिया गया है, जो कैमरा पिक्चर्स को क्लियर करने का काम करता है। फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो बजट रेंज वाले यूजर्स की एक बड़ी जरूरत होती है।

इनफिनिक्स ने अपने इस फोन का एकमात्र वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 7,999 रुपये है। इस फोन को फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड कर दिया गया है, लेकिन यह फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। आपको फ्लिपकार्ट की साइट पर Notify Me का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप उसे क्लिक करके सेल नोटिफिकेशन पा सकते हैं और फोन उपलब्ध होने के खरीद सकते हैं।