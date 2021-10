Infinix Smart 6 हुआ लॉन्च, सस्ते में मिलती है 5000mAh बैटरी और Android 11 GO Edition

चीनी स्मार्टफोन निर्माता Infinix ने नया फोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बजट सेगमेंट में Infinix Samrt 6 हैंडसेट लॉन्च किया है। यह फोन Infinix Smart 5 के सक्सेसर के रूप में लॉन्च हुआ है। इसमें UNISOC प्रोसेसर मिलता है, जबकि स्मार्ट 5 में मीडियाटेक प्रोसेसर दिया गया था। स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W की चार्जिंग के साथ आती है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेसआईडी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। आइए जानते हैं इसकी खास बातें। Also Read - Infinix Zero X और Infinix Zero X Pro जल्द होंगे लॉन्च, गूगल प्ले लिस्टिंग में हुआ स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा

Infinix Smart 6 की खास बातें

इनफिनिक्स की इस फोन में आपको नया डिजाइन देखने को मिलेगा। इसमें आपको वर्टिकल कैमरा मॉड्यूल के बजाय एक स्कॉयर शेप कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जो LED फ्लैश के साथ आता है। इसका प्राइमरी कैमरा सेंसर 8MP का और सेकेंडरी लेंस 0.08MP का है। फ्रंट में कंपनी ने 5MP का सेल्फी कैमरा दिया है।

हैंडसेट 6.6-inch के IPS LCD नॉच डिस्प्ले के साथ आता है, जो 720×1600 पिक्सल रेजलूशन का है। फोन में 226PPI पिक्सल डेंसिटी मिलती है। यह स्मार्टफोन UNISOC SC9863A प्रोसेसर पर काम करता है, जो 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है। डिवाइस Android 11 Go Edition पर काम करता है।

इसमें 4G कनेक्टिविटी और डुअल सिम सपोर्ट मिलता है। हैंडसेट को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 10W की चार्जिंग सपोर्ट करती है। स्मार्टफोन में चार्जिंग के लिए माइक्रो-यूएसबी पोर्ट दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए रियर-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। साथ ही इसमें फेस आईडी का सपोर्ट मिलता है। इस हैंडसेट की कीमत 120 डॉलर (लगभग 9 हजार रुपये) है। यह हैंडसेट सीमित मार्केट में उपलब्ध है। फोन ब्लैक, ग्रीन, ब्लू और पर्पल कलर ऑप्शन में मिलता है। इनफिनिक्स का यह स्मार्टफोन भारत या दूसरे मार्केट के कब तक लॉन्च होगा इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है।