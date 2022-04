Infinix Smart 6 को भारत में 27 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। इनफिनिक्स इंडिया के ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई है। इस फोन में Unisoc SC9863A SoC चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं। Also Read - 5000mAh बैटरी, 4GB RAM और बड़ी डिस्प्ले वाला Infinix Hot 11 2022, इस बेहतरीन बजट फोन पर पहली सेल में मिलेगा भरपूर डिस्काउंट

इस स्मार्टफोन को पहले भारत में बाहर 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के वेरिएंट में पेश किया गया था। अब कंपनी इसी फोन का इंडियन मॉडल 64GB स्टोरेज के साथ भारत में लॉन्च कर रही है। इस नए मॉडल में आप रैम को भी वर्चुअली 2GB तक बढ़ा पाएंगे। Also Read - 5000mAh बैटरी, 50MP कैमरा, और Helio G96 चिपसेट वाले बेस्ट बजट गेमिंग फोन को मात्र ₹382 देकर खरीदने का मौका, Sale में मिल रहा बंपर Discount

Infinix Smart 6 के फीचर्स की बात करें तो इस फोन में 6.6 इंच की HD+ display मिल सकता है, जिसका पीक ब्राइटनेस 500 निट्स होगा। इस फोन की स्क्रीन पर एक नॉच है, जिसमें 5MP का सेल्फी कैमरा होने की उम्मीद है। Also Read - 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी और 33W चार्जिंग वाले Infinix के बजट गेमिंग फोन्स पर भारी छूट, Flipkart Month End Mobile Sale में आया ऑफर

Gali gali mein shor hai, SMART 6 mein #ZyadaSeMore64 hai.

Smart desh ka SMART phone coming at a never before price. Launching on 27th April only on @Flipkart

