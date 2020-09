Infinix HOT 9 Pro और Smart 4 Plus का नया Quetzal Cyan कलर वेरिएंट लॉन्च, कल सेल के लिए होगा उपलब्ध

Infinix ने अपने बजट स्मार्टफोन्स Hot 9 Pro और Smart 4 Plus के नए Quetzal Cyan कलर वेरिएंट को लॉन्च किया है। Infinix के इन दोनों स्मार्टफोन्स के नए कलर वेरिएंट्स को 8 सितंबर और 9 सितंबर को सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। Infinix Smart 4 Plus को 8 सितंबर को जबकि Hot 9 Pro को 9 सितंबर को सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। Smart 4 Plus को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर 7,999 रुपये की कीमत में सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, Hot 9 Pro की कीमत 10,499 रुपये है। दोनों ही डिवाइसेज दमदार बैटरी के साथ आते हैं। Also Read - Infinix Hot 9 की सेल Flipkart पर आज, 5 कैमरा, 50000mAh बैटरी से देगा Xiaomi, Realme को टक्कर

Smart 4 Plus

Infinix Smart 4 Plus के फीचर्स की बात करें तो ये 6.82 इंच के HD+ बड़ी डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। इसमें ड्रॉप नॉच सिनेमैटिक डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जिसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो 90.3 प्रतिशत है। फोन MediaTek Helio A25 ऑक्टाकोर प्रोसेसर पर रन करता है। फोन एक ही स्टोरेज ऑप्शन 3GB RAM + 32GB में आता है। फोन के बैक में ड्यूल रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। इसमें 13MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 8MP का कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए दमदार 6,000mAh की बैटरी दी गई है।

Hot 9 Pro

Infinix Hot 9 Pro के फीचर्स की बात करें तो ये 6.6 इंच के पंच-होल डिस्प्ले पैनल के साथ आता है। इसमें फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है। यह स्मार्टफोन MediaTek Helio P22 प्रोसेसर पर रन करता है। ये एक ही स्टोरेज ऑप्शन 4GB RAM + 64GB के साथ आता है। फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसके बैक में क्वाड रियर कैमरा सेट-अप दिया गया है। फोन में 48MP का प्राइमरी सेंसर दिया गया है। फोन में सेल्फी के लिए 8MP का कैमरा दिया गया है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5,000mAh की बैटरी दी गई है। दोनों ही डिवाइसेज Android 10 पर आधारित XOS पर रन करते हैं।