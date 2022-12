Infinix अगले हफ्ते भारत में इनफिनिक्स जीरो फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने वाला है। इस सीरीज के तहत Infinix Zero Ultra स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा, जिसमें यूजर्स को 200MP का कैमरा, MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर और पावरफुल बैटरी जैसे फीचर्स मिलेंगे। अब ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart ने कंफर्म कर दिया है कि जीरो अल्ट्रा के अलावा सीरीज के तहत Infinix Zero 20 को बेस मॉडल के तौर पर पेश किया जाएगा। Also Read - 200MP कैमरा और 180W फास्ट चार्जिंग के साथ 20 दिसंबर को लॉन्च होगा Infinix Zero Ultra!

शानदार स्पेसिफिकेशन्स से होगा लैस

AMOLED डिस्प्ले

MediaTek Helio G99 प्रोसेसर

108MP का कैमरा

60MP सेल्फी कैमरा

4500mAh की बैटरी

45W फास्ट चार्जिंग

माय स्मार्टप्राइस की एक रिपोर्ट के अनुसार, Infinix Zero 20 स्मार्टफोन 6.7 इंच के फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले के साथ आएगा, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz होगा। पावर के लिए फोन में MediaTek Helio G99 चिपसेट मिलेगी। वहीं, इनफिनिक्स जीरो 20 दुनिया का पहला डिवाइस होगा, जो 60MP के सेल्फी कैमरा से लैस होगा।

कैमरा सेक्शन

कंपनी अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Infinix Zero 20 में 108MP का मेन लेंस, 13MP का सेकेंडरी और 2MP का Auxiliary सेंसर देगी। इसका कैमरा पोट्रेट, लाइव, टाइमलैप्स और स्लो-मोशन जैसे स्पेक्स सपोर्ट करेगा।

बैटरी और कनेक्टिविटी

इनफिनिक्स जीरो 20 में 4500mAh की बैटरी दी जा सकती है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। इसमें कनेक्टिविटी के लिहाज से वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, ऑडियो और यूएसबी पोर्ट मिल सकता है। इतना ही नहीं फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा दी जा सकती है। यह हैंडसेट लेटेस्ट Android 13 पर काम करेगा।

कितनी होगी स्मार्टफोन की कीमत ?

Infinix Zero 20 का प्राइस ग्लोबल मार्केट में 300 यूरो है। ऐसे में माना जा सकता है कि अपकमिंग डिवाइस की भारत में कीमत 26,000 रुपये के आसपास रखी जा सकती है। जीरो 20 फोन की कीमत या फिर स्पेसिफिकेशन के बारे में फिलहाल कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं मिला है।

Infinix Hot 20S की डिटेल

याद दिला दें कि इनफिनिक्स ने पिछले महीने Infinix Hot 20S को ग्लोबली लॉन्च किया था। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो स्मार्टफोन में 6.78 इंच का full-HD+ डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 1,080X2,460 पिक्सल है। इसमें MediaTek Helio G96 चिपसेट के साथ 128GB तक की स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा हैंडसेट में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है।