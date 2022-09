Infinix ने हाल ही में Infinix Zero Ultra 5G की लॉन्च डेट का खुलासा किया है। यह फोन 5 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। वहीं, अब लेटेस्ट लीक में सामने आया है कि कंपनी इनफिनिक्स जीरो अल्ट्रा 5जी फोन के साथ एक और फोन लॉन्च करने वाली है। यह फोन Infinix Zero 20 होगा। टिप्सटर ने न केवल इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट रिवील की है बल्कि फोन के फीचर्स के भी जानकारी रिवील की है। टिप्सटर के मुताबिक, यह कंपनी का 4G स्मार्टफोन होगा, जो कि MediaTek Helio G99 प्रोसेसर से लैस होगा। Also Read - Infinix Zero Ultra 5G की लॉन्चिंग कंफर्म, 200MP कैमरे और 180W फास्ट चार्जिंग वाली बैटरी के साथ इस दिन देगा दस्तक

टिप्सटर Ankit ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि Infinix Zero 20 स्मार्टफोन 5 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, ट्वीट में इस फोन के सभी फीचर्स की जानकारी भी दी गई है। यह फोन तीन कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्रीन, ब्लैक और गोल्ड शामिल होंगे। Also Read - Infinix Zero 5G का नया वर्जन जल्द होगा लॉन्च, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ मिल सकती है पावरफुल बैटरी

Also Read - Infinix ने लॉन्च किए दो नए स्मार्ट टीवी, 4K रेजलूशन के साथ मिलेगा HDR10 सपोर्ट

Infinix Zero 20 4G 6.7″ FHD+ AMOLED

MTK Helio G99

108+13+2MP

60MP (OIS) Front (Dual Flash) 🤳

4500mAh

45W

Android 12(XOS 12)

Side Mounted Fingerprint

3.5mm Jack

8/256GB

5GB Virtual RAM

Stereo Speaker

Dual SIM+ MicroSD

FM Radio,NFC,WiFi 5

USB Type-C Will Launch on 5th October pic.twitter.com/kYiOogj8c2 — Ankit (@TechnoAnkit1) September 28, 2022

Infinix Zero 20 Leak Specifications

-Android 12(XOS 12)

-6.7 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले

-octa-core MediaTek Helio G99 प्रोसेसर

-8GB RAM

-256GB स्टोरेज

-108MP का प्राइमरी कैमरा

-60MP का सेल्फी कैमरा

-4500mAh की बैटरी

-45W फास्ट चार्जिंग

इनफिनिक्स जीरो 20 4जी फोन Android 12(XOS 12) पर काम करेगा। इसमें कंपनी 6.7 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले देगी। सेल्फी के लिए फोन में पंच-होल कटआउट मिलेगा। इसके अलावा, फोन octa-core MediaTek Helio G99 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलेगी।

इसके अलावा, फोन में 5GB वर्चुअल RAM का सपोर्ट मिलेगा। बता दें, यह प्रोसेसर मिड-रेंज स्मार्टफोन POCO M5, Redmi 11 Prime और Moto G72 में भी मिलता है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। इसका प्राइमरी कैमरा 108MP का है। इसके साथ 13MP का सेकेंडरी कैमरा और 2MP का तीसरा कैमरा मिलेगा। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 60MP का कैमरा दिया जाएगा, जिसके साथ OIS सपोर्ट भी आएगा।

फोन की बैटरी 4500mAh की होगी, जिसके साथ 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 3.5mm हेडफोन जैक और चार्जिंग के लिए यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलेगा। यह फोन तीन कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्रीन, ब्लैक और गोल्ड शामिल होंगे।