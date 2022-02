Infinix Zero 5, Zero 5 Pro स्मार्टफोन डुअल कैमरा सेटअप और 6GB रैम के साथ भारत में लॉन्च, Rs. 17,999 से शुरू होती है कीमत

Infinix मोबाइल ने भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन Infinix Zero 5, Zero 5 Pro को लॉन्च कर दिया है। इन स्मार्टफोंस को दुबई में हुए एक इवेंट के दौरान पेश किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि Infinix Zero 5 स्मार्टफोन को भारत में Rs. 17,999 की कीमत में पेश किया गया है साथ ही Zero 5 Pro स्मार्टफोन को Rs. 19,999 की कीमत में पेश किया गया है। दोनों ही स्मार्टफोंस को 22 नवम्बर 12PM से फ्लिप्कार्ट के माध्यम से ख़रीदा जा सकता है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि आप इन दोनों ही स्मार्टफोंस को अलग अलग कलर ऑप्शन में ले सकते हैं। जैसे आप Infinix Zero 5 स्मार्टफोन को शैम्पेन गोल्ड, सैंडस्टोन, ब्लैक और बोर्डयूक्स रेड रंगों में ले सकते हैं, इसके अलावा अगर Infinix Zero 5 pro स्मार्टफोन की चर्चा करें तो इसे ब्रोंज गोल्ड ब्लैक रंगों में लिया जा सकता है। Also Read - 64MP कैमरा, 5000mAh बैटरी, 8GB RAM, 128GB तक स्टोरेज वाले Realme 8 पर अच्छा ऑफर, 555 रुपये महीने में लाएं घर

Infinix Zero 5 स्मार्टफोन की USP की चर्चा करें तो आपको बता देते हैं कि स्मार्टफोन में एक डुअल-कैमरा सेटअप दिया गया है। यह स्मार्टफोन एक 12-मेगापिक्सल के वाइड एंगल लेंस के साथ एक 13-मेगापिक्सल के टेलीफोटो लेंस से भी लैस है जो DLSR जैसे Bokeh इफ़ेक्ट वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है। इसके अलावा आपको इसमें 2X ऑप्टिकल ज़ूम भी मिल रही है। इसे भी देखें: Oppo A79 के प्रेस रेंडर से सामने आया फुल स्क्रीन डिसप्ले के साथ पेश किया जा सकता है डिवाइस Also Read - Infinix Zero 5G भारत में लॉन्च, 5000mAh बैटरी के साथ दिए गए कई शानदार स्पेसिफिकेशन

अगर हम इन दोनों ही स्मार्टफोंस के स्पेक्स और फीचर्स की चर्चा करें तो दोनों ही स्मार्टफोंस में इनके बैक में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसके अलावा इनमें 5.98-इंच की FHD JDI डिसप्ले 2.5D कर्व ग्लास के साथ दी गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि यह मेटल यूनीबॉडी से निर्मित हैं। स्मार्टफोंस में मीडियाटेक का हेलिओ P25 MT6757 प्रोसेसर दिया गया है जिसकी क्लॉक स्पीड 2.6GHz है। इसके अलावा ग्राफ़िक्स के लिए स्मार्टफोन में Mali-T880 GPU दिया गया है।

इसके अलावा Infinix Zero 5 स्मार्टफोन में आपको 6GB रैम के साथ 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, वहीँ प्रो वैरिएंट में आपको 6GB की रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। इसे भी देखें: महज 1,300 रुपए से भी कम में आपका हो सकता है फ्लिपकार्ट का Billion Capture+ स्मार्टफोन

कैमरा की चर्चा करें तो स्मार्टफोन में जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि फोंस में डुअल कैमरा दिया गया है, यानी स्मार्टफोंस के रियर पैनल पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इस कैमरा सेटअप में एक 12-मेगापिक्सल का वाइड-एंगल लेंस दिया गया है, साथ ही इसके अलावा एक 13-मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस भी इसमें मौजूद है। इसके कैमरा फीचर्स की चर्चा करें तो स्मार्टफोंस में वाइड-एंगल के साथ पोर्ट्रेट मोड, प्रो मोड, 2X ऑप्टिकल ज़ूम और 10X डिजिटल ज़ूम दिया गया है। इसके अलावा स्मार्टफोन के फ्रंट में एक 16-मेगापिक्सल का f/2.0 अपर्चर वाला कैमरा दिया गया है।

इसके अलावा स्मार्टफोन में और भी बहुत कुछ फीचर्स के मामले में है, जैसे इनमें एक 4350mAh क्षमता की बैटरी दी गई है, इसके अलावा एक Type C पोर्ट भी स्मार्टफोन में मौजूद है। यह फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन एंड्राइड नौगट पर आधारित है। इसके कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में ब्लूटूथ 4.2, OTG, 4G VoLTE, 3.5mm का ऑडियो जैक, 2 डुअल माइक्रो कार्ड स्लॉट और एक अलग से माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी मौजूद हैं। इसे भी देखें: Amazon India और Mi.com के माध्यम से आज फिर से सेल के लिए आयेंगे शाओमी Redmi Y1 और Redmi Y1 Lite

