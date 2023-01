Infinix कंपनी ने हाल ही में Infinix Note 12i स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म की थी। यह फोन 25 जनवरी को भारत में लॉन्च किया जाएगा। वहीं, अब कंपनी ने एक और डिवाइस की भारत लॉन्च डेट रिवील कर दी है। इस डिवाइस का नाम Infinix Zero 5G 2023 है। बता दें, कंपनी ने Infinix Zero 5G स्मार्टफोन को पिछले साल फरवरी महीने में लॉन्च किया था। वहीं, अब इसका 2023 वर्जन की लॉन्च डेट 1 साल बाद सामने आ गई है। Also Read - Infinix Zero सीरीज की भारत में लॉन्चिंग कंफर्म, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन

कंपनी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि Infinix Zero 5G 2023 स्मार्टफोन भारत में 4 फरवरी 2023 को लॉन्च होगा। इस फोन की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। बता दें, इनफिनिक्स जीरो 5जी 2023 स्मार्टफोन भारत से पहले ग्लोबल मार्केट में दस्तक दे चुका है।

Get ready to witness a power shift that’s unlike anything you’ve experienced before!🔮

The fastest 5G phone in its segment, Infinix Zero 5G 2023 is almost here. 🌌

Launching on 4th February, only on @Flipkart#Zero5G2023 pic.twitter.com/kvWvKs4IFe

— Infinix India (@InfinixIndia) January 22, 2023