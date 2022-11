Infinix ZERO 5G 2023 को कंपनी के लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। यह कंपनी का फ्लैगशिप लाइनअप का डिवाइस है, जो कि साल 2022 में लॉन्च हुए Infinix ZERO 5G का अपग्रेड वर्जन है। इस फोन में नया प्रोसेसर, हाई रेजलूशन प्राइमरी कैमरा, वर्चुअल रैम जैसे तगड़े फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं इस फोन की कीमत और स्पेसिफिकेशन से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - Infinix Hot 20 Play फोन 6000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें सभी फीचर्स

Infinix ZERO 5G 2023: Specifications

स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो Infinix ZERO 5G 2023 फोन Android 12 बेस्ड XOS 12 पर काम करता है। इसमें 6.78 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120Hz है। इसके अलावा, फोन MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलती है। जैसे कि बताया कंपनी ने फोन में वर्चुअल रैम ऑप्शन भी दिया है। इस फोन में 5GB एक्सटेंडेड रैम मिलती है। Also Read - Infinix Note 12 2023 फोन 5000mAh बैटरी के साथ में लॉन्च, जानें कीमत और खूबियां

फोटोग्राफी के लिए इनफिनिक्स के इस लेटेस्ट 5जी स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस सेटअप कै प्राइमरी कैमरा 50MP का है। इसके साथ दो कैमरे 2MP के हैं। एक सेंसर मैक्रो है और दूसरा डेप्थ। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP का कैमरा दिया गया है, जिसके साथ डुअल एलईडी फ्लैश दिया गया है। Also Read - 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Infinix Hot 20 4G, जानें कीमत

फोन की बैटरी 5000mAh की है, जिसके साथ 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G सपोर्ट, Dual 4G VoLTE, वाई-फाई6 और ब्लूटूथ 5.2 सपोर्ट दिया गया है।

Infinix ZERO 5G 2023: Price

दाम की बात करें, तो Infinix ZERO 5G 2023 की कीमत कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर फिलहाल लिस्ट नहीं की है। इसके अलावा, इस फोन में तीन कलर ऑप्शन मिलते है, जो हैं- Pearl White, Coral Orange और Submariner Black।

बता दें, Infinix Zero 5G फोन को भारत में 19,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया गया था। यह दाम फोन के 8GB + 128GB स्टोरेज वेरिएंट का है। यह फोन Cosmic Black और Skylight Orange शेड में आता है।