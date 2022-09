Infinix Zero 5G का नया वर्जन जल्द लॉन्च हो सकता है। इस अपकमिंग फोन को ब्लूटूथ SIG और FCC की सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट किया गया है, जिसका नाम Infinix Zero 5G है। आपको बता दें कि कंपनी ने इस साल की शुरुआत में इनफिनिक्स जीरो 5G को भारतीय बाजार में उतारा था। रिपोर्ट के मुताबिक, इस महीने की शुरुआत में Infinix के डिवाइस को X6815C मॉडल नंबर के साथ Bluetooth SIG पर देखा गया था, जिससे पता चला था कि फोन Infinix Zero 5G 2023 के नाम से बाजार में आएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर फोन की लॉन्चिंग को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है। Also Read - Infinix ने लॉन्च किए दो नए स्मार्ट टीवी, 4K रेजलूशन के साथ मिलेगा HDR10 सपोर्ट

जल्द डिवाइस होगा लॉन्च

Pricebaba की रिपोर्ट की मानें तो Infinix Zero 5G 2023 स्मार्टफोन को हाल ही में FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी देखा गया है, जिससे कयास लगाएं जा रहे हैं कि डिवाइस को जल्द ग्लोबल बाजार में पेश किया जाएगा। लिस्टिंग के अनुसार, डिवाइस का साइज 169 x 77 x 9mm होगा। इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है। Also Read - 108MP कैमरा, 8GB तक RAM और 5020mAh तक बैटरी वाले स्मार्टफोन पर धमाल Offer, Flipkart से Discount के साथ खरीदने का मौका

इसके अलावा हैंडसेट में 4,900mAh की बैटरी, डुअल बैंड Wi-Fi, GPS, ब्लूटूथ 5.0 और NFC का सपोर्ट मिल सकता है। कीमत की बात करें तो Zero 5G 2023 एडिशन की कीमत 19,000 से 25,000 रुपये के बीच रखी जा सकती है। Also Read - Infinix Zero Ultra 5G जल्द होगा भारत में लॉन्च, मिलेगी 180W फास्ट चार्जिंग

Infinix Zero 5G 2022 के फीचर्स

Infinix Zero 5G स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट और 240Hz टच सैंपलिंग रेट वाली 6.78 इंच की FHD+ स्क्रीन है। इस फोन में Mediatek Dimensity 900 प्रोसेसर और 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5000mAh की बैटरी मिलेगी।

कैमरा सेक्शन

कैमरे की बात करें तो Infinix Zero 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है। इसमें पहला 48MP का लेंस, दूसरा 13MP का पोट्रेट लेंस और तीसरा 2MP का डेप्थ लेंस है, जबकि वीडियो कॉलिंग के लिए 16MP का कैमरा मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी पोर्ट दिया गया है।

Infinix Zero 5G 2022 की कीमत और उपलब्धता

Infinix Zero 5G स्मार्टफोन की कीमत 19,999 रुपये है। आप इस स्मार्टफोन को कंपनी की वेबसाइट से ब्लैक और ऑरेंज कलर ऑप्शन में खरीद सकते हैं।