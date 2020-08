Infinix ने अपना नया स्मार्टफोन Infinix Zero 8 स्मार्टफोन को इंडोनेशिया में लॉन्च कर दिया है। इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन के बारे में पहले से ही कई जानकारी सामने आ रही थी। फिलहाल Infinix ने इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च को लेकर ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है। Infinix Zero 8 स्मार्टफोन अफोर्डेबल कीमत में हाई-एंड फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया है। Also Read - Infinix Hot 9 pro 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी, 4GB रैम+64GB स्टोरेज फोन की सेल आज 12 बजे Flipkart पर, जानें कीमत

Infinix ने भारत में कई सारे बजट स्मार्टफोन – Smart 4 Plus, Hot 9 सीरज के स्मार्टफोन लॉन्च कर चुका है। Infinix Zero 8 स्मार्टफोन कंपनी का मिड रेंज का स्मार्टफोन है। यहां हम आपको Infinix Zero 8 स्मार्टफोन की कीमत और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता रहे हैं।

Infinix Zero 8: Price and availability

Infinix Zero 8 स्मार्टफोन को कंपनी ने सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया है। Infinix Zero 8 स्मार्टफोन का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को इंडोनेशिया में Rp. 3,799 (करीब 15000 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया है। Infinix Zero 8 स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

Infinix Zero 8: Specifications and features

Infinix Zero 8 स्मार्टफोन में 6.85-इंच की FHD+ डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90HZ और टच सैंपलिंग रेट 180Hz है। यह डिस्प्ले बैजल लेस डिजाइन और पंच होल के साथ पेश किया गया है जिसमें ड्यूल सेल्फी कैमरा दिया गया है। Infinix Zero 8 स्मार्टफोन को MediaTek Helio G90T चिपसेट के साथ 8GB RAM के साथ पेश किया गया है।

Infinix Zero 8 स्मार्टफोन स्मार्टफोन में दिया चिपसेट फोन को शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस ऑफर करता है। यह चिपसेट इससे पहले हम Redmi Note 8 Pro और Realme 6 स्मार्टफोन में देख चुके हैं।

Infinix Zero 8 स्मार्टफोन में क्वार्ड रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस स्मार्टफोन का प्राइमेरी कैमरा 64-मेगापिक्सल वाला Sony IMX696 सेंसर है। इसके साथ ही दूसरा कैमरा 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल का है। इसके साथ ही एक मैक्रो और डेप्थ सेंसर दिया है। फ्रंट में 48-मेगापिक्सल के साथ 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है।

Infinix Zero 8 स्मार्टफोन में कंपनी ने 4500mAh की बैटरी दी है जो कि 33W फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में कंपनी Type-C पोर्ट दिया है। Infinix Zero 8 स्मार्टफोन Android 10 पर बेस्ड XOS 7 पर रन करता है।