Infinix Zero 8 सीरीज जल्द हो सकती है लॉन्च, कंपनी ने जारी किया टीजर

Infinix Zero 8 स्मार्टफोन इंडोनेशिया में अगस्त महीने में लॉन्च हुआ था। इस फोन का टोन डाउन वर्जन पिछले महीने पाकिस्तान में Zero 8i के नाम से लॉन्च हुआ। इनफिनिक्स ने भारत में जीरो सीरीज को टीज करना शुरू कर दिया है, जो इसकी लॉन्चिंग का संकेत देते हैं। कंपनी की ओर से जारी किए गए टीजर में डायमंड शेप कैमरा मॉड्यूल को टीज किया गया है, जो Infinix Zero 8 और Zero 8i में देखने को मिल चुका है। हालांकि इनफिनिक्स ने स्मार्टफोन की लॉन्चिंग तारीख का ऐलान नहीं किया है। इसके अतिरिक्त ब्रांड ने यह जानकारी भी नहीं दी है कि इस सीरीज के दोनों स्मार्टफोन लॉन्च होंगे या एक। Also Read - Flipkart Diwali Sale 2020: Rs 15 हजार से कम कीमत में 48MP कैमरा वाले 10 स्मार्टफोन

Infinix Zero 8: Price

इनफिनिक्स Zero 8 स्मार्टफोन को कंपनी ने सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया है। Infinix Zero 8 स्मार्टफोन का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट को इंडोनेशिया में Rp. 3,799 (करीब 15000 रुपये) की कीमत में लॉन्च किया है। Zero 8 स्मार्टफोन को दो कलर ऑप्शन ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में पेश किया गया है। Also Read - 6000mAh बैटरी, 3 कैमरा वाले Infinix Smart 4 की पहली सेल आज दोपहर 12 बजे Flipkart पर, जानें कीमत

स्पेसिफिकेशन्स

Infinix Zero 8 स्मार्टफोन में 6.85-इंच की FHD+ डिस्प्ले दिया है, जिसका रिफ्रेश रेट 90HZ और टच सैंपलिंग रेट 180Hz है। यह डिस्प्ले बैजल लेस डिजाइन और पंच होल के साथ पेश किया गया है जिसमें ड्यूल सेल्फी कैमरा दिया गया है। Zero 8 स्मार्टफोन को MediaTek Helio G90T चिपसेट के साथ 8GB RAM के साथ पेश किया गया है। Also Read - 6000mAh बैटरी के साथ सबसे कम कीमत में लॉन्च हुआ Infinix Smart 4, 8 नवंबर को सेल के लिए होगा उपलब्ध

Zero 8 में क्वार्ड रियर कैमरा सेटअप दिया है। इस स्मार्टफोन का प्राइमेरी कैमरा 64-मेगापिक्सल वाला Sony IMX696 सेंसर है। इसके साथ ही दूसरा कैमरा 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल का है। इसके साथ ही एक मैक्रो और डेप्थ सेंसर दिया है। फ्रंट में 48-मेगापिक्सल के साथ 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है। स्मार्टफोन में कंपनी ने 4500mAh की बैटरी दी है जो कि 33W फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। इस स्मार्टफोन में कंपनी Type-C पोर्ट दिया है। Zero 8 स्मार्टफोन Android 10 पर बेस्ड XOS 7 पर रन करता है।