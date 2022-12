Infinix Zero सीरीज की भारत में लॉन्चिंग की घोषणा हो गई है। इस सीरीज को 20 दिसंबर के दिन लॉन्च किया जाएगा, हालांकि सीरीज में आने वाले फोन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि Infinix Zero 5G 2023 को भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्मार्टफोन को पिछले महीने यानी नवंबर की शुरुआत में पेश किया गया था। Also Read - Infinix Hot 20 Play की पहली सेल आज, मिलेगा 1500 रुपये तक डिस्काउंट

Infinix Zero 5G 2023 specifications

6.78 इंच LTPS डिस्प्ले

MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट

50MP कैमरा

5,000mAh बैटरी

33W फास्ट चार्जिंग

16MP फ्रंट कैमरा

6.78 इंच के फुल एचडी प्लस IPS LTPS डिस्प्ले वाले Infinix Zero 5G 2023 में MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर दिया गया है। इसके अलावा हैंडसेट में 8GB RAM के साथ 5GB वर्चुअल रैम और 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

कैमरे की बात करें तो इनफिनिक्स जीरो 5G 2023 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का मेन लेंस और दो 2MP के अन्य सेंसर मौजूद हैं। जबकि सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में 16MP का कैमरा मिलता है। इसके कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

बैटरी डिटेल

Infinix Zero 5G 2023 स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी मौजूद है। इसे 33W फास्ट चार्जिंग से चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा डिवाइस में डुअल-सिम, 5G, वाई-फाई और ब्लूटूथ दिया गया है। वहीं, यह मोबाइल फोन Android 12 पर आधारित XOS 12 पर काम करता है।

भारत में कितनी हो सकती है कीमत

कंपनी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर Zero सीरीज के तहत लॉन्च होने वाले फोन्स के बारे में कोई अपडेट नहीं दिया है। मगर कयास लगाएं जा रहे हैं कि Infinix Zero 5G 2023 को इंडियन मार्केट में उतारा जा सकता है और इसकी कीमत 20 हजार के आसपास रखी जा सकती है।

Infinix Hot 20 Play की कीमत और फीचर

इनफिनिक्स ने Hot 20 Play को हाल ही में लॉन्च किया है। इसकी कीमत 8,999 रुपये है। इस स्मार्टफोन में 6.82 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 90Hz है। पावर के लिए फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जिसे 18W के Fast Charger से चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा हैंडसेट में 13MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है।