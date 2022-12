Infinix अगले सप्ताह भारत में Zero Series के दो डिवाइसेज लॉन्च करेगा। इस सीरीज में Infinix Zero Ultra और Infinix Zero 20 पेश किए जाएंगे। इन दोनों फोन को हाल ही में ग्लोबली लॉन्च किया गया है। Infinix Zero Ultra की कीमत भारत में लॉन्च होने से पहले लीक हुई है। इस सीरीज के फोन के फीचर्स की बात करें तो इसमें 200MP का मेन और 60MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर मिल सकता है। Also Read - Smartphones launch in November 2022: Realme 10 सीरीज से लेकर Nokia G60 5G तक, नवंबर में लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स!

फीचर्स

Infinix Zero Ultra 5G में 6.8 इंच का FHD+ 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रेजलूशन 2400 x 1080 पिक्सल हो सकता है। इस फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा, जिसकी पीक ब्राइटनेस 900 निट्स तक हो सकती है। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। Also Read - Infinix ZERO ULTRA 5G जल्द भारत में होगा लॉन्च, BIS पर हुआ लिस्ट

इनफिनिक्स के इस स्मार्टफोन का मुख्य आकर्षण 200MP का मेन कैमरा होगा। फोन के बैक में दो और कैमरा दिए जाएंगे। इसमें 13MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर मिलेगा। इसका मेन कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन फीचर को सपोर्ट करेगा। Also Read - 200MP कैमरा, 180W फास्ट चार्जिंग फीचर, कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले के साथ आया Infinix Zero Ultra 5G, देखें First Look

Infinix Zero Ultra में 4,500mAh की बैटरी और 180W टर्बो फास्ट चार्जिंग फीचर मिल सकता है। फोन में 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। फोन की इंटरनल मेमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए एक्सपेंड किया जा सकता है।

Infinix Zero Ultra की कीमत

इस फोन की कीमत Phoneev ने लीक की है। रिपोर्ट के मुताबिक, इसे 49,999 रुपये की कीमत में भारत में लॉन्च किया जा सकता है। यह एक ही स्टोरेज वेरिएंट 8GB RAM + 256GB में आएगा। वहीं, Infinix Zero 20 की कीमत 25,000 रुपये के करीब हो सकती है। यह फोन 108MP कैमरा के साथ आ सकता है।

वहीं, इस सीरीज के Infinix Zero 20 में 6.7 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz हो सकता है। यह फोन MediaTek Helio G99 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। फोन में 8GB RAM और 128GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। साथ ही, इसमें 4,500mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग फीचर दिया जा सकता है। इस फोन की खास बात 60MP का सेल्फी कैमरा होगा। यह फोन 108MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP का सेकेंडरी कैमरा और 2MP के तीसरे सेंसर के साथ आएगा।