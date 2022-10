Infinix ने अपना 200MP कैमरा और 180W फास्ट चार्जिंग वाला स्मार्टफोन Zero Ultra 5G ग्लोबली लॉन्च किया है। इस फोन के साथ कंपनी ने Infinix Zero Book स्लिम लैपटॉप भी पेश किया है। कल यानी 5 अक्टूबर को आयोजित इवेंट में कंपनी ने अपना पहला फ्लैगशिप फोन पेश किया है। यह फोन कंपनी के Infinix Zero सीरीज का दूसरा 5G फोन है। फोन का लुक और डिजाइन साल की शुरुआत में आए Infinix Zero 5G की तरह ही है। हालांकि, फोन में कर्व्ड डिस्प्ले और बड़े कैमरे सेंसर देखने को मिलेंगे। Also Read - Smartphones launch in Next week: Google Pixel 7 सीरीज से लेकर 108MP कैमरे वाला Moto G72 फोन तक, इस हफ्ते लॉन्च होंगे ये स्मार्टफोन्स

Infinix Zero Ultra 5G के फीचर्स

इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का Full HD+ (2400 x 1800 पिक्सल) 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलता है। फोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन के डिस्प्ले में 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट मिलता है। यह फोन ब्लैक और यूनिक Coslight Silver कलर ऑप्शन में आता है। बैक में 3D टेक्सचर वाला ग्लास पैनल लगा है। Also Read - Infinix Zero Ultra 5G की लॉन्च डेट कंफर्म, मिलेगा iPhone 14 Pro वाला सेल्फी कैमरा फीचर

Infinix Zero Ultra 5G में MediaTek Dimensity 920 6nm प्रोसेसर दिया गया है। यह स्मार्टफोन 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। यह Android 12 पर बेस्ड XOS 12 के साथ आता है। फोन में चार्जिंग के लिए 180W का Thunder Charge फीचर मिलता है। साथ ही, फोन में 4,500mAh की बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन 12 मिनट में 0 से फुल चार्ज हो सकता है।

इसके कैमरे फीचर्स की बात करें तो फोन के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन का प्राइमरी यानी मेन कैमरा 200MP का दिया गया है। इसके साथ 13MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 32MP का कैमरा मिलेगा।

Infinix Zero Ultra 5G की कीमत

इनफीनिक्स का यह फ्लैगशिप फोन एक ही स्टोरेज ऑप्शन 8GB RAM + 256GB में आता है। कंपनी ने फोन की कीमत $520 (लगभग 42,420 रुपये) रखी है। इस फोन को जल्द ही सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। भारत में भी इस फोन को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी की तरफ से इसे लेकर फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है।